Μάχη Τραμπ - εταιρειών ΑΙ για την ενέργεια που καταναλώνουν εντός ΗΠΑ

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης - AI στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει οδηγήσει τα κέντρα δεδομένων (data centers) σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση κατανάλωσης ενέργειας, με το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτούν να εκτιμάται πως θα διπλασιαστεί έως και το 2030.

Κάτι τέτοιο σημαίνει πως από το 4% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνουν οι ΗΠΑ, τα κέντρα αυτά θα φτάσουν από μόνα τους στο 8% τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτής της «ενεργειακής πρόκλησης», ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να πάρει θέση και να καλέσει τις εταιρείες τεχνολογίας και ΑΙ να καλύψουν οι ίδιες το έξτρα αυτό κόστος ενέργειας.



Η ΑΙ συνεχίζει να επιβαρύνει τα ηλεκτρικά δίκτυα καθημερινά

Τα κέντρα δεδομένων που στηρίζουν την AI επιβαρύνουν το ηλεκτρικό δίκτυο πολύ περισσότερο από τα παραδοσιακά (data centers), καθώς οι συστοιχίες επεξεργασίας καταναλώνουν πολλαπλάσια ενέργεια από αυτή ενός server rack, λόγω των πιο σύνθετων διαδικασιών. Σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις, η κατανάλωση της ενέργειας στα data centers αναμένεται να φτάσει τα περίπου 945 TWh παγκοσμίως έως το 2030, αντιπροσωπεύοντας περίπου 3% της παγκόσμιας ζήτησης.

Το μήνυμα του Τραμπ στο State of the Union

Στην ομιλία του State of the Union 2026, ο Τραμπ επισήμανε την ανησυχία πολλών Αμερικανών ότι η ενέργεια που καταναλώνουν τα κέντρα δεδομένων AI μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των λογαριασμών για τα νοικοκυριά. Έτσι, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας πρωτοβουλίας, με την οποία ζητά από τους κολοσσούς της τεχνολογίας που ασχολούνται έντονα με την τεχνητή νοημοσύνη (όπως οι Microsoft, Google, Amazon και Meta) να αναλάβουν το κόστος αυτό της επιπλέον ενέργειας.

Η πρόταση του Τραμπ δεν περιορίζεται στην χρηματική επιβάρυνση των εταιρειών αλλά τους δίνει ταυτόχρονα και εντολή να κατασκευάσουν δικές τους ενεργειακές πηγές (π.χ. ηλιακά πάρκα) για να τροφοδοτούν τις ανάγκες των data centers τους.



Το πλαίσιο της Κυβέρνησης των ΗΠΑ: Πλέγμα, άδειες και υποδομές

Πέρα από το μήνυμα του State of the Union, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη εγκαινιάσει ένα πλάνο για την ΑΙ («AI Action Plan») με έντονη έμφαση στην ενέργεια και τα κέντρα δεδομένων.

Το πλάνο αυτό προβλέπει την επιτάχυνση των άδειων για τα ίδια τα κέντρα, αλλά και για ενεργειακά έργα μέσω ενιαίου πλαισίου περιβαλλοντικών ελέγχων και ολοκλήρωσης στο πρόγραμμα FAST 41.