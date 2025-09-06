Μεγαλομανία Τραμπ: Προσέθεσε το κεφάλι του στο Όρος Ράσμορ χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης επιστράτευσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να τοποθετήσει το κεφάλι του σε ένα από τα εμβληματικότερα μνημεία των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο απεικονίζει τον εαυτό του στη δεξιά πλευρά του διάσημου «βουνού των Προέδρων».

Καθώς ξεκινάει το βίντεο λίγων δευτερολέπτων, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να χαμογελά δίπλα στα σκαλισμένα στον βράχο πρόσωπα των τεσσάρων προέδρων των ΗΠΑ, οι οποίοι σιγά σιγά του ανταποδίδουν το χαμόγελο.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Άντι Όγκλς του Τενεσί είχε ζητήσει από τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ να εξετάσει την πιθανότητα προσθήκης της φιγούρας του Τραμπ στο μνημείο. Ωστόσο, ειδικοί και υπεύθυνοι του πάρκου έχουν επισημάνει πολλές φορές στο παρελθόν τα δομικά και ηθικά εμπόδια για οποιαδήποτε σχέδια «επέκτασης» του μνημείου.

Τι είναι το όρος Ράσμορ

Το Εθνικό Μνημείο του Όρους Ράσμορ (Mount Rushmore National Memorial) βρίσκεται στη Νότια Ντακότα των Η.Π.Α.

Πρόκειται για ένα βουνό στο οποίο έχουν σκαλιστεί οι μορφές των προτομών τεσσάρων προέδρων των Η.Π.Α., ύψους 18 μέτρων, τις οποίες σκάλισαν σε μια γρανιτένια πλαγιά του όρους Ράσμορ ο γλύπτης Γκάτζον Μπόργκλουμ και ο γιος του Λίνκολν.

Οι τέσσερις πρόεδροι είναι, από αριστερά προς τα δεξιά: ο Τζωρτζ Ουάσινγκτον, ο Τόμας Τζέφερσον, ο Θεόδωρος Ρούζβελτ και ο Αβραάμ Λίνκολν. Η ιδέα για την κατασκευή του μνημείου αποδίδεται στον ιστορικό Ντόαν Ρόμπινσον