Deal-ανάσα 250 εκατ. δολαρίων: Το Μεξικό «σώζει» την Tupperware και τα θρυλικά της τάπερ

Μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα για τη θρυλική Tupperware, η οποία τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στη δίνη οικονομικών προβλημάτων και της διαδικασίας πτώχευσης. Η Betterware of Mexico προχωρά στην εξαγορά των δραστηριοτήτων της εταιρείας στη Λατινική Αμερική, έναντι 250 εκατομμυρίων δολαρίων, μετατρέποντας την περιοχή σε «προπύργιο» για την επιβίωση του brand.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας



Η εξαγορά πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας BeFra (συμφερόντων της Betterware) και περιλαμβάνει το 100% των επιχειρήσεων της Tupperware στη Λατινική Αμερική. Το deal προβλέπει:

215 εκατ. δολάρια σε μετρητά.

35 εκατ. δολάρια σε μετοχές της BeFra.

Αποκλειστική άδεια χρήσης του ονόματος Tupperware στην περιοχή, χωρίς την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων (royalty-free).

Γιατί το Μεξικό «σώζει» την παρτίδα



Παρά την παγκόσμια κρίση που αντιμετώπισε η Tupperware λόγω του έντονου ανταγωνισμού και της δυσκολίας μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, η αγορά της Λατινικής Αμερικής παρέμεινε εντυπωσιακά ανθεκτική. Με πωλήσεις που άγγιξαν τα 404 εκατ. δολάρια το 2022 και ένα δίκτυο 200.000 αντιπροσώπων, η περιοχή αποτελεί το κλειδί για την επόμενη μέρα.

Με εργοστάσια σε Μεξικό και Βραζιλία, οι νέοι ιδιοκτήτες στοχεύουν στην πλήρη αναδιοργάνωση του δικτύου διανομής, ευελπιστώντας ότι η Tupperware θα ανακτήσει τη χαμένη της αίγλη, ξεκινώντας από τη χώρα που ξέρει καλύτερα από κάθε άλλη να... «σώζει» τα τάπερ.