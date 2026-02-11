Περικοπή 6.000 θέσεων εργασίας στη Heineken λόγω μείωσης... κατανάλωσης αλκοόλ

Σε δραστικές περικοπές προσωπικού προχωρά η Heineken, καθώς η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ σε ΗΠΑ και Ευρώπη πιέζει τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου. Η ολλανδική ζυθοποιία επιχειρεί να περιορίσει το κόστος και να θωρακίσει τη θέση της στην αγορά, σε ένα περιβάλλον αυξημένων δαπανών και μεταβαλλόμενων καταναλωτικών συνηθειών.

Η Heineken NV ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε 5.000 έως 6.000 απολύσεις μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, καθώς αντιμετωπίζει σημαντική πτώση στη ζήτηση αλκοολούχων ποτών. Η απόφαση εντάσσεται σε ευρύτερο σχέδιο περιορισμού δαπανών και αναδιάρθρωσης της ευρωπαϊκής δραστηριότητας του ομίλου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Η ολλανδική ζυθοποιία, που απασχολεί περίπου 87.000 εργαζομένους παγκοσμίως, εκ των οποίων 3.700 στην Ολλανδία όπου βρίσκεται η έδρα της, γνωστοποίησε την Τετάρτη ότι θα μειώσει το ανθρώπινο δυναμικό της σταδιακά έως το 2027.

Εκτός Ολλανδίας οι περισσότερες απολύσεις

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Dolf van den Brink, διευκρίνισε ότι η πλειονότητα των απολύσεων θα πραγματοποιηθεί εκτός Ολλανδίας. «Εστιάζουμε πολλές από τις πρωτοβουλίες μας στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής μας δραστηριότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, οι όγκοι πωλήσεων μπύρας υποχώρησαν κατά 2,4%, ποσοστό ελαφρώς καλύτερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Παράλληλα, η εταιρεία προβλέπει αύξηση λειτουργικών κερδών μεταξύ 2% και 6% για το τρέχον έτος, σε σύγκριση με άνοδο 4,4% το 2025, η οποία κινήθηκε στο χαμηλότερο άκρο των προβλέψεών της.

Η Heineken, που παράγει μεταξύ άλλων τις μάρκες Tecate και Amstel, βρίσκεται αντιμέτωπη με την υποχώρηση της κατανάλωσης μπύρας σε βασικές αγορές όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη. Οι καταναλωτές στρέφονται σε πιο περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ, τόσο για λόγους υγείας όσο και λόγω της αύξησης του κόστους ζωής.

Η μείωση προσωπικού αντικατοπτρίζει τις ευρύτερες προκλήσεις στον κλάδο, καθώς και ανταγωνιστές όπως η Anheuser-Busch InBev και η Carlsberg έχουν ήδη προχωρήσει σε μέτρα εξορθολογισμού λειτουργιών.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα η εταιρεία αιφνιδίασε τις αγορές, ανακοινώνοντας ότι ο Dolf van den Brink θα αποχωρήσει από τη θέση του μετά από έξι χρόνια ως επικεφαλής και συνολικά 28 χρόνια παρουσίας στον όμιλο.