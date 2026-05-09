Μια γυναίκα αποφάσισε να δώσει τέλος στη σχέση της όταν ανακάλυψε κατά λάθος το ιστορικό συνομιλιών του συντρόφου της με το ChatGPT, σε μια ιστορία που έχει γίνει viral και ανοίγει νέα συζήτηση γύρω από τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στις ανθρώπινες σχέσεις.

Η Lindsey Hall, επαγγελματίας δημοσίων σχέσεων, περιέγραψε την προσωπική της εμπειρία σε κείμενο που δημοσίευσε στο Substack με τίτλο «Lindsey Hall Writes», εξηγώντας πως όλα ξεκίνησαν όταν χρησιμοποίησε το laptop του τότε συντρόφου της και εντόπισε τυχαία ένα ιστορικό συνομιλίας που δεν περίμενε ποτέ να διαβάσει.

Το μήνυμα στο ChatGPT που άλλαξε τα πάντα

Όπως εξηγεί, αρχικά πίστεψε ότι ίσως επρόκειτο για κάποια ένδειξη απιστίας. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική και, όπως παραδέχεται, ακόμη πιο επώδυνη.

Στο sidebar του ChatGPT υπήρχε συνομιλία με τίτλο «relationship issues and uncertainty» («προβλήματα σχέσης και αβεβαιότητα»).

«Πάγωσα. Δεν περίμενα ότι θα οδηγούσε εκεί», έγραψε χαρακτηριστικά.

Διαβάζοντας τα μηνύματα, διαπίστωσε ότι ο σύντροφός της χρησιμοποιούσε το chatbot για να εκφράσει σκέψεις και αμφιβολίες γύρω από τη σχέση τους, αναρωτώμενος αν την αγαπούσε πραγματικά και αν ένιωθε έλξη για εκείνη.

Τα σκληρά λόγια για την εμφάνιση και την προσωπικότητά της

Σύμφωνα με την Lindsey Hall, στις συνομιλίες υπήρχαν αναφορές στην εμφάνισή της, στην προσωπικότητά της αλλά και στο ιστορικό διατροφικής διαταραχής που είχε στο παρελθόν.

Η φράση που τη συγκλόνισε περισσότερο ήταν όταν ο σύντροφός της φέρεται να έγραψε: «Δεν είμαι περήφανος για εκείνη».

Η απάντηση του ChatGPT ήταν: «Τότε ίσως θα πρέπει να σκεφτείς να τελειώσεις τη σχέση».

Η ίδια περιέγραψε ότι εκείνη τη στιγμή ένιωσε πως δεν ήταν «κάποια που αγαπούσε», αλλά «ένα σύνολο προβλημάτων και βαρών».

«Δεν μπορούσα να σταματήσω να διαβάζω»



Παρά το σοκ, η Lindsey συνέχισε να ψάχνει το ιστορικό συνομιλιών και ανακάλυψε πολλές αντίστοιχες συζητήσεις.

Όπως έγραψε, παρότι κάθε νέα συνομιλία την πλήγωνε περισσότερο, δεν μπορούσε να σταματήσει να διαβάζει.

«Όταν τελείωσα, καθόμουν εκεί αποσβολωμένη. Ήμουν υπερβολικά σοκαρισμένη για να σκεφτώ καθαρά και υπερβολικά μουδιασμένη για να θυμώσω», ανέφερε.

Μάλιστα, όπως εξομολογήθηκε, ο σύντροφός της κοιμόταν δίπλα της την ώρα που εκείνη διάβαζε όλα όσα είχε γράψει για εκείνη στο ChatGPT.

Έφυγε από το σπίτι μέσα στη νύχτα

Λίγη ώρα αργότερα, η Lindsey αποφάσισε να φύγει αθόρυβα από το σπίτι.

«Μάζεψα τα πράγματά μου και έφυγα χωρίς να πω λέξη», έγραψε, περιγράφοντας ότι οδήγησε πίσω στο σπίτι της μέσα στη νύχτα και σε απόλυτη σιωπή.

Σύμφωνα με την ίδια, ο σύντροφός της άρχισε αμέσως να την καλεί, ενώ λίγο αργότερα εμφανίστηκε έξω από το σπίτι της.

Όταν τελικά του αποκάλυψε ότι είχε διαβάσει τις συνομιλίες, εκείνος αντέδρασε λέγοντας: «Θεέ μου… Όχι. Όχι. Ω όχι».

«Η σχέση δεν μπορούσε να σωθεί»

Η Lindsey Hall αποκάλυψε ότι η σχέση τους δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει μετά από αυτό το περιστατικό και οι δυο τους τελικά χώρισαν.

Όπως εξηγεί, το πιο δύσκολο δεν ήταν μόνο οι σκέψεις που διάβασε, αλλά το γεγονός ότι τις είδε σε μια τόσο ωμή, αφιλτράριστη μορφή μέσα από συνομιλίες με τεχνητή νοημοσύνη.

«Κάποιες γνώσεις αλλάζουν τη χημεία μιας σχέσης χωρίς επιστροφή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο Unilad, η ίδια σημείωσε πως πλέον θεωρεί σημαντικό τα ζευγάρια να συζητούν ανοιχτά για το πώς χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην προσωπική τους ζωή.

«Για κάποιους είναι dealbreaker και για άλλους όχι. Έχει ενδιαφέρον να βλέπεις πώς αυτό μετατρέπεται σε διαφορά αξιών μέσα στις σχέσεις», ανέφερε.

Η ιστορία της έχει γίνει viral στα social media, προκαλώντας μεγάλη συζήτηση γύρω από τα όρια της ιδιωτικότητας, τη χρήση του AI στις προσωπικές σχέσεις αλλά και το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί πλέον ως «ψηφιακός εξομολογητής» για χιλιάδες ανθρώπους.