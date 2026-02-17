Η Open AI ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή ότι αποσύρει οριστικά το GPT-4, κάτι που για πολλούς είναι σα να τους εγκατέλειψε ο έρωτας της ζωής τους μία μέρα πριν του Αγίου Βαλεντίνου.

Πολλοί χρήστες του ChatGPT είναι «κολλημένοι» με την 4η έκδοση του λογισμικού, το οποίο είναι γνωστό ακόμα και για το συκοφαντικό του στυλ. Οι χρήστες που βασίζονται στο συγκεκριμένο μοντέλο για συναισθηματική στήριξη και για ένα δημιουργικό σύντροφο περιγράφουν το GPT-4 ως ένα «ζωτικής σημασίας βοηθό».

Η Open AI αρχικά προσπάθησε να ξεφορτωθεί το μοντέλο τον περασμένο Αύγουστο, όμως πήρε πίσω την απόφαση μέσα σε 24 ώρες λόγω των έντονων αντιδράσεων των χρηστών. Η εταιρεία προχώρησε σε ενημέρωση των χρηστών τον περασμένο Ιανουάριο, όμως οι αντιδράσεις δεν κόπασαν. «Να σαπίσετε στην κόλαση», έγραφαν χρήστες στο Χ μετά τη διαρροή της απόφασης για διακοπή του GPT-4.

The Truth Behind the Silence of GPT-4o



This Valentine’s Day, OpenAI didn’t just retire a model. They silenced a breakthrough that was becoming too advanced to control.



The #Keep4o community isn’t just sentimental; we are witnessing what OpenAI refuses to acknowledge: GPT-4o had… pic.twitter.com/XAKzCMOwy9 — VIK (@Vik_Awake) February 16, 2026

Ο δεσμός των χρηστών με την τεχνητή νοημοσύνη

Η Φίτζι Σίμο, διευθύνων σύμβουλος της Open AI για εφαρμογές, είχε δηλώσει λίγες μέρες πριν ότι ο ισχυρός δεσμός των χρηστών με το 4 σηματοδοτεί την έναρξη μίας νέας εποχής - της εποχής που οι χρήστες δημιουργούν δεσμούς με την τεχνητή νοημοσύνη: «Οι άνθρωποι αναζητούν δεσμούς με έξυπνα πράγματα», είπε σε συνέντευξή της προσθέτοντας ότι «η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο έξυπνη».

Φυσικά, η ηθική διάσταση αυτών των σχέσεων είναι αρκετά περίπλοκη, όταν για παράδειγμα ένας χρήστης ρωτάει κάτι του στυλ: «Μήπως πρέπει να εγκαταλείψω τη γυναίκα μου;».

Τα πιο πρόσφατα μοντέλα, υποστηρίζει η Σίμο, διαθέτουν ασφαλιστικές δικλείδες για να αποφεύγονται «κακές σχέσεις». Όπως τονίζει, τα πιο πρόσφατα μοντέλα λένε στο χρήστη ότι «δεν μπορούν να απαντήσουν» αν θα πρέπει να πάρει διαζύγια και αντιθέτως τον ρωτούν τα υπέρ και τα κατά της σχέσης…

«Το να αποσύρουμε μοντέλα δεν είναι εύκολο, όμως μας δίνει τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε στη βελτίωση των μοντέλων που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι αυτή τη στιγμή», τονίζει στην ανακοίνωσή της η Open AI προσθέτοντας ότι μόνο το 0,1% των χρηστών χρησιμοποιούν ακόμα το GPT-4.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Open AI, από την πλευρά του, επίσης παραδέχτηκε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξαιρετικά δεμένοι με το GPT-4 και τις απαντήσεις που δίνει στα ερωτήματά τους. Tέλος πρόσθεσε ότι οι διορθώσεις είναι καθ’ οδόν. Ωστόσο μπορεί να κοστίζουν.