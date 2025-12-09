Νέο πλήγμα από την ΕΕ στις αμερικανικές Big Tech: Έρευνα κατά της Google για το ΑΙ περιεχόμενο

Ανοιχτό μέτωπο με τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ άνοιξε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την Πλατφόρμα X (πρώην Twitter) και η Google είναι τώρα αντιμέτωπη με έρευνα ανταγωνισμού της ΕΕ, σχετικά με τη χρήση διαδικτυακού περιεχομένου για σκοπούς Τεχνητής Νοημοσύνης, σε μία ακόμη κίνηση των Βρυξελλών για την αυστηρότερη ρύθμιση των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι διερευνά κατά πόσον η Google παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο εκδοτών του διαδικτύου για σκοπούς Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ). Η Ένωση δήλωσε ότι θα ερευνήσει σε ποιο βαθμό η παραγωγή των λειτουργιών "AI Overviews" και "AI Mode" της Google βασίζεται στο περιεχόμενο των εκδοτών, χωρίς την κατάλληλη αποζημίωση.

Η έρευνα αντιμονοπωλιακού χαρακτήρα από την ΕΕ κατά της Google σχετικά με τη χρήση διαδικτυακού περιεχομένου για σκοπούς Τεχνητής Νοημοσύνης, σηματοδοτεί την πιο πρόσφατη σε μια σειρά μέτρων καταστολής από την Ένωση για τη ρύθμιση των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι διερευνά κατά πόσον η Google έχει παραβιάσει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο των εκδοτών του διαδικτύου, καθώς και περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα κοινής χρήσης βίντεο YouTube, για σκοπούς ΤΝ.

Στρεβλώσεις στην αγορά και αθέμιτος ανταγωνισμός

Η έρευνα θα εξετάσει εάν η Google στρεβλώνει τον ανταγωνισμό επιβάλλοντας αθέμιτους όρους και προϋποθέσεις στους εκδότες και τους δημιουργούς περιεχομένου, ή χορηγώντας στον εαυτό της προνομιακή πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο και θέτοντας σε μειονεκτική θέση τους προγραμματιστές ανταγωνιστικών μοντέλων ΤΝ, δήλωσε η Επιτροπή. «Η ΤΝ φέρνει αξιοσημείωτη καινοτομία και πολλά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, αλλά αυτή η πρόοδος δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των αρχών που βρίσκονται στον πυρήνα των κοινωνιών μας», δήλωσε η Επίτροπος Ανταγωνισμού της Ένωσης, Τερέζα Ριβέρα. «Γι' αυτό διερευνούμε εάν η Google ενδέχεται να έχει επιβάλει αθέμιτους όρους και προϋποθέσεις στους εκδότες και τους δημιουργούς περιεχομένου, ενώ παράλληλα έθετε σε μειονεκτική θέση τους προγραμματιστές ανταγωνιστικών μοντέλων ΤΝ, κατά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ».

Η Επιτροπή δήλωσε ότι θα διερευνήσει σε ποιο βαθμό η παραγωγή των λειτουργιών AI Overviews και AI Mode από την Google βασίζεται στο περιεχόμενο των εκδοτών χωρίς την κατάλληλη αποζημίωση και χωρίς τη δυνατότητα στους εκδότες να αρνηθούν, χωρίς όμως να χάσουν την πρόσβαση στην Αναζήτηση Google (Google Search). Τον Σεπτέμβριο, η ΕΕ επέβαλε πρόστιμο στη Google ύψους σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ευρώ (3,4 δισεκατομμύρια δολάρια) για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων μέσω της στρέβλωσης του ανταγωνισμού στον κλάδο της διαφημιστικής τεχνολογίας. Εκείνη την εποχή, η παγκόσμια επικεφαλής ρυθμιστικών υποθέσεων της Google, Λι-Αν Μουλχολάντ, δήλωσε ότι η απόφαση της ΕΕ ήταν «λανθασμένη» και ότι η εταιρεία θα ασκήσει έφεση. «Δεν υπάρχει τίποτα αντιανταγωνιστικό στην παροχή υπηρεσιών για αγοραστές και πωλητές διαφημίσεων, και υπάρχουν περισσότερες εναλλακτικές λύσεις στις υπηρεσίες μας από ποτέ», είπε.

ΕΕ εναντίον αμερικανικών Big Tech

Η κίνηση αυτή ακολουθεί μια σειρά ενεργειών που έχει αναλάβει η Ένωση κατά των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών τις τελευταίες ημέρες. Την Παρασκευή (5/12) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), η οποία ανήκει στον Έλον Μασκ.

Το πρόστιμο προκλήθηκε επειδή η Επιτροπή έκρινε ότι ο αμερικανικός κολοσσός παραβίασε την κοινοτική νομοθεσία σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις διαφάνειας σχετικά με το αποθετήριο διαφημίσεων της πλατφόρμας.

Ωστόσο, ο κυριότερος λόγος ήταν ότι δεν μπόρεσε να προχωρήσει σε αυτό που η ίδια η εταιρεία που διαχειρίζεται το Χ, είχε υποσχεθεί, τον πραγματικό έλεγχο της ταυτότητας των χρηστών. Η εταιρεία Χ είχε διαφημίσει έναντι τιμήματος το blue checkmark. Οι χρήστες έναντι αμοιβής θα λάμβαναν πιστοποίηση από την πλατφόρμα ότι είναι πραγματικά πρόσωπα και όχι bot. Βέβαι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εταιρεία της Πλατφόρμας Χ δεν μπόρεσε να εφαρμόσει αυτό που υποσχέθηκε, καθώς παρά τη χορήγηση του blue checkmark η ταυτότητα πολλών χρηστών του Χ παραμένει άγνωστη.

Η απόφαση για το πρόστιμο προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Έλον Μασκ, ο οποίος, εκφράζοντας την οργή του, ζήτησε ακόμη και την κατάργηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, άσκησαν κριτική στην απόφαση της ΕΕ, θεωρώντας την ως υπερβολική ρύθμιση ή επίθεση στις αμερικανικές εταιρείες Big Tech. Αυτή η αντίδραση καταδεικνύει την αυξανόμενη ένταση μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ και των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών των ΗΠΑ.