«Έπεσε» η πλατφόρμα Χ: Πλήθος χρηστών ανέφερε προβλήματα παγκοσμίως για το πρώην Twitter

Σοβαρά προβλήματα για την πλατφόρμα Χ του Έλον Μασκ διαπιστώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (13/1), προκαλώντας δυσχέρειες σε χρήστες του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου παγκοσμίως. Σύμφωνα με στοιχεία της Down Detector, μιας πλατφόρμας που επιτηρεί προβλήματα στην λειτουργία των κοινωνικών δικτύων, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης παρατηρήθηκε μια ραγδαία κλιμάκωση αναφορών χρηστών της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter) για σοβαρές δυσλειτουργίες.

Πρακτικά για πολλούς χρήστες παγκοσμίως το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο είχε «πέσει» για αρκετή ώρα.

Χρήστες του κοινωνικού δικτύου και στην Ελλάδα διαπίστωσαν ότι η πρώτη σελίδα και το χρονολόγιο δεν λειτουργούσαν περίπου στις 16:00 τοπική ώρα.

Η Πλατφόρμα Χ φάνηκε να επανέρχεται πλήρως λίγο μετά τις 17:00, όταν όλες οι λειτουργίες του άρχισαν να λειτουργούν κανονικά.