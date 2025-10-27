Προβλήματα στον αλγόριθμο του X: Ταλαιπωρία για πολλούς χρήστες - «Θα επιλυθεί» λέει ο Έλον Μασκ

Σοβαρά προβλήματα σχετικά με τον αλγόριθμο του X (πρώην twitter) έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες μέρες, με τους χρήστες να βλέπουν αισθητά λιγότερες αναρτήσεις από άτομα που ακολουθούν, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, το ζήτημα έχει σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με αρκετούς χρήστες να αναφέρουν ασυνήθιστες αναρτήσεις στην αρχική τους σελίδα, όπως επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο, καθυστερημένες ενημερώσεις και περιορισμένη ορατότητα για ορισμένους λογαριασμούς.

Αντιδράσεις από τους χρήστες

Ορισμένοι influencers της πλατφόρμας έχουν επίσης διαμαρτυρηθεί για τη μείωση της αλληλεπίδρασης και της εμβέλειας των λογαριασμών τους, προκαλώντας εικασίες σχετικά με πρόσφατες αλλαγές στον αλγόριθμο.

Ο Έλον Μασκ, μάλιστα, προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα στην οποία αναφέρει ότι αναγνωρίζει τα προβλήματα και επιβεβαίωσε τους χρήστες του «X», ότι μέχρι αύριο θα έχουν διορθωθεί.

«Βρήκαμε ένα σημαντικό σφάλμα στον αλγόριθμο «Χ», το οποίο είχε ως αποτέλεσμα οι χρήστες να βλέπουν πολύ λιγότερες αναρτήσεις από άτομα που ακολουθούν. Θα έχει επιλυθεί μέχρι αύριο».