Πρόστιμο 120 εκατ. δολαρίων στο Χ από την Κομισιόν για παραβίαση κανόνων για τα social

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, η οποία ανήκει στον Αμερικανό επιχειρηματία Έλον Μασκ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού διαπιστώθηκε ότι οι παραβιάσεις κανόνων είχαν αφήσει τους χρήστες ευάλωτους σε απάτες και χειραγώγηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την έρευνα για την υπόθεση σε βάρος της X βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) πριν από δύο χρόνια και τώρα εξέδωσε την πρώτη της απόφαση μη συμμόρφωσης κατά του ιστότοπου

Οι τρεις βασικές παραβιάσεις του Χ

Μία από τις παραβιάσεις που επισημάνθηκαν από την ΕΕ αφορούσε στις «παραπλανητικές πρακτικές σχεδιασμού» των μπλε σημαδιών ελέγχου της πλατφόρμας, οι οποίες εξέθεταν τους χρήστες σε απάτες και χειραγώγηση.

Η επιτροπή δήλωσε ότι ήταν «δύσκολο για τους χρήστες να κρίνουν την αυθεντικότητα των λογαριασμών και του περιεχομένου με το οποίο ασχολούνται».

Πριν ο κ. Μασκ αποκτήσει την ιστοσελίδα για 44 δισεκατομμύρια δολάρια (33 δισεκατομμύρια λίρες) το 2022, τα σημάδια ελέγχου υποδείκνυαν τους λογαριασμούς αξιοσημείωτων χρηστών με επαληθευμένες ταυτότητες.

Σύμφωνα με τις αλλαγές του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, ωστόσο, το σήμα θα μπορούσε να αγοραστεί από οποιονδήποτε είναι πρόθυμος να πληρώσει 8 δολάρια (6 λίρες) το μήνα.

Επιπρόσθετα, η δεύτερη παραβίαση αφορά στο γεγονός ότι η X δεν πληρούσε τις απαιτήσεις διαφάνειας για τη βάση δεδομένων διαφημίσεων, ανέφεραν οι ρυθμιστικές αρχές.

Στην ΕΕ, οι πλατφόρμες υποχρεούνται να παρέχουν μια βάση δεδομένων με όλες τις ψηφιακές διαφημίσεις που έχουν δημοσιεύσει, με λεπτομέρειες όπως ποιος πλήρωσε για αυτές και το κοινό στο οποίο απευθύνονται.

Ωστόσο, η επιτροπή δήλωσε ότι η X είχε δημιουργήσει «εμπόδια πρόσβασης» στη βάση δεδομένων της, η οποία δεν περιείχε «κρίσιμες πληροφορίες» και επέβαλε «υπερβολικές καθυστερήσεις στην επεξεργασία, οι οποίες υπονομεύουν τον σκοπό των αποθετηρίων διαφημίσεων»

Διαπίστωσε επίσης ότι η X δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την DSA να παρέχει στους ερευνητές τα δημόσια δεδομένα της, ανέφερε η επιτροπή.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της ΕΕ για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία, Χένα Βίρκουνεν, δήλωσε: «Η εξαπάτηση των χρηστών με μπλε σημάδια ελέγχου, η απόκρυψη πληροφοριών σε διαφημίσεις και ο αποκλεισμός ερευνητών δεν έχουν θέση στο διαδίκτυο στην ΕΕ».

Η X έχει πλέον προθεσμία 60 εργάσιμων ημερών για να ενημερώσει την επιτροπή σχετικά με τον τρόπο συμμόρφωσης των μπλε σημείων ελέγχου της και 90 ημέρες για να αντιμετωπίσει τις άλλες δύο παραβιάσεις.

Η επιτροπή αναφέρει ότι μπορεί να επιβάλει «περιοδικές πληρωμές προστίμων» στην πλατφόρμα του Μασκ εάν συνεχίσει να μη συμμορφώνεται.