Συναγερμός στο Ιράν: Έκρηξη σε πυρηνική εγκατάσταση - Προγραμματισμένες ασκήσεις λέει η Τεχεράνη

Αναφορές για ισχυρή έκρηξη σε πυρηνική εγκατάσταση στο Ιράν έρχονται στο φως, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης και ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την Open Source Intel, υπηρεσία παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης, η έκρηξη σημειώθηκε την Τρίτη στο στρατιωτικό συγκρότημα Παρτσίν, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης. Η πληροφορία αποδίδεται σε ανάρτηση του δημοσιογράφου και πολιτικού αναλυτή του Ιράν, Μπεχνάμ Γκολιπούρ. Μέχρι στιγμής, τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα, ενώ δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις ιρανικές Αρχές.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν μέσα της Τεχεράνης που επικαλούνται Ιρανούς αξιωματούχους, η έκρηξη οφείλεται σε δοκιμές οπλικών συστημάτων και δεν υπάρχει σε εξέλιξη κάποιος συναγερμός για αμερικανική επίθεση.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, με την άφιξη ομάδας μάχης αεροπλανοφόρου, γεγονός που ενισχύει τις δυνατότητες άμεσης στρατιωτικής επέμβασης.

Αξίζει να σημειωθεί πως χθες Δευτέρα, οι αμερικανικές Ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln μαζί με τα πλοία συνοδείας του έφθασε στην περιοχή «ευθύνης» του, η οποία συμπεριλαμβάνει το Ιράν.

Η ανάπτυξη αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων συνδέεται με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του Ιράν, μετά την αιματηρή καταστολή των εκτεταμένων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Παράλληλα, αραβικά κράτη του Κόλπου έχουν ήδη διαμηνύσει ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν, παρά το γεγονός ότι φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στο έδαφός τους.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, καθώς οποιαδήποτε επιβεβαίωση ή κλιμάκωση ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.