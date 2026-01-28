«Είμαστε έτοιμοι για διάλογο με τις ΗΠΑ» αναφέρει η Τεχεράνη στον ΟΗΕ μετά την προειδοποίηση Τραμπ

Έτοιμο να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι το Ιράν σύμφωνα με τη διπλωματική αποστολή της Τεχεράνης στον ΟΗΕ ωστόσο υποστήριξε ότι σε περίπτωση που απειληθεί ή προκληθεί θα απαντήσει ανάλογα.

«Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο, που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα (αμοιβαία) συμφέροντα. Αλλά αν πιεστεί, θα αμυνθεί και θα απαντήσει όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν» ανέφερε η αποστολή του Ιράν σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Τραμπ: Κάντε συμφωνία για τα πυρηνικά αλλιώς...

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, προέτρεψε την Τεχεράνη να καταλήξει σε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμά της απειλώντας ότι, αν δεν το κάνει, η Ουάσινγκτον θα εξαπολύσει νέα επίθεση, «πολύ χειρότερη» από την προηγούμενη.

«Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα «προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι» και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία - ΟΧΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ - μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλα τα μέρη. Ο χρόνος τελειώνει, αυτό είναι πραγματικά ουσιώδες!» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Υπό την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, η Ουάσιγκτον αποχώρησε από την πολυεθνική πυρηνική συμφωνία του 2015 με την Τεχεράνη.

«Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην το αφήσετε αυτό να συμβεί ξανά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Παράλληλα αναφέρθηκε σε έναν «μεγάλο στόλο» που πλέει προς το Ιράν λέγοντας ότι είναι «μεγαλύτερος από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα», αναφερόμενος στη μεγάλη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην Καραϊβική από αυτό το καλοκαίρι.

Η Ουάσιγκτον έχει ενισχύσει την παρουσία της στον Κόλπο στέλνοντας το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln και τη συνοδεία του, την άφιξη των οποίων ανακοίνωσε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου ο αμερικανικός στρατός.

Οι ιρανικές Αρχές είχαν δηλώσει ότι είχε ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε ότι για να υπάρξουν διαπραγματεύσεις, οι Αμερικανοί θα πρέπει να «σταματήσουν τις απειλές και τις υπερβολικές απαιτήσεις».



Στην ίδια κατεύθυνση, ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ο Αραγτσί δεν έχει επικοινωνήσει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, τις τελευταίες ημέρες ούτε έχει ζητήσει διαπραγματεύσεις.