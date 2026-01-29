New York Times: Οι τρεις απαιτήσεις του Τραμπ στο Ιράν για να μην εξαπολύσει επίθεση

Σε κλιμάκωση της ρητορικής του απέναντι στο Ιράν προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκαθάρισε στην Τεχεράνη ότι θα πρέπει να συμφωνήσει σε μια σειρά από απαιτήσεις που έχουν οι ΗΠΑ ώστε να μην δεχθούν επίθεση.

Η απειλή του Τραμπ για μια δεύτερη άμεση επίθεση «με ταχύτητα και βία» κατά του Ιράν μέσα σε οκτώ μήνες ανεβάζει το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή ειδικά μετά την εμφάνιση του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln που πλέει εδώ και μερικές μέρες στον Ινδικό Ωκεανό μαζί με άλλα πολεμικά πλοία, βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη.

Όπως αναφέρει η αμερικάνικη εφημερίδα New York Times, o Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία που απαιτούσε, σημειώνοντας μόνο ότι μια «τεράστια αρμάδα» κατευθυνόταν προς το Ιράν και ότι η χώρα θα έπρεπε να συνάψει συμφωνία. Ωστόσο, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι στις συνομιλίες έχουν θέσει τρεις απαιτήσεις στους Ιρανούς:

Μόνιμο τερματισμό στον κάθε εμπλουτισμό ουρανίου και απόρριψη των υφιστάμενων αποθεμάτων

Περιορισμός της εμβέλειας και του αριθμού των βαλλιστικών πυραύλων

Παύση κάθε υποστήριξης προς ομάδες που ενεργούν ως «δορυφόροι» του Ιράν στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων της Χάμας, της Χεζμπολάχ και των Χούτι που δραστηριοποιούνται στη Υεμένη.

Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στην ανάρτηση που πραγματοποίησε στον λογαριασμό του στο Truth Social, ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε στην προστασία των διαδηλωτών που βγήκαν στους δρόμους εναντίον του ιρανικού καθεστώτος παρά το γεγονός ότι τους είχε υποσχεθεί ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν».

Τι σημαίνουν οι απαιτήσεις για τις ΗΠΑ

Οι τρεις απαιτήσεις που αξιώνει ο Τραμπ από το Ιράν είναι κομβικής σημασίας όσον αφορά στην τεράστια πυρηνική υποδομή που είχε κατασκευάσει η χώρα της Μέσης Ανατολής για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα.

Ενώ ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι το πυρηνικό πρόγραμμα είχε «εξαλειφθεί», η δική του στρατηγική εθνικής ασφάλειας, που δημοσιεύθηκε το φθινόπωρο, υιοθέτησε μια πιο μετριοπαθή άποψη, λέγοντας ότι η επίθεση του Ιουνίου «υποβάθμισε σημαντικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».



Όσον αφορά στην απαίτηση το Ιράν να εγκαταλείψει όλες τις δραστηριότητες εμπλουτισμού και τα τρέχοντα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, θα ήταν δύσκολο να ελεγχθεί. Στην πυρηνική συμφωνία του 2015, το Ιράν εγκατέλειψε περίπου το 97% των αποθεμάτων ουρανίου, τα οποία μεταφέρθηκαν εκτός της χώρας.

Οι κύριες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού στο Νατάνζ και στο Φόρντο υπέστησαν σοβαρές ζημιές τον περασμένο Ιούνιο και είναι απίθανο να ξανανοίξουν. Ωστόσο, είναι δυνατό να εμπλουτιστεί ουράνιο — αυξάνοντας την καθαρότητά του — σε μικρές, εύκολα κρυφές εγκαταστάσεις. Εάν το Ιράν μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στο ουράνιο που έχει ήδη εμπλουτιστεί σε καθαρότητα 60% — λίγο κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για την κατασκευή βόμβας — και το οποίο θάφτηκε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, θα μπορούσε να παράγει αρκετό καύσιμο για μια χούφτα όπλα. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και της Ευρώπης, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ιράν έχει αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό το καύσιμο, το οποίο είχε θάψει σε μεγάλο βάθος για λόγους ασφαλείας.

Η δεύτερη απαίτηση, να περιοριστεί η εμβέλεια και ο αριθμός των βαλλιστικών πυραύλων, θα καθιστούσε σχεδόν αδύνατο για το Ιράν να χτυπήσει το ισραηλινό έδαφος. Αυτοί οι πύραυλοι είναι το τελευταίο αποτρεπτικό μέσο στο οπλοστάσιο του Ιράν ενάντια σε μια νέα επίθεση από το Ισραήλ. Μια τέτοια επίθεση δεν φαίνεται επικείμενη, αλλά ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει απειλήσει με νέες επιθέσεις αν το Ιράν επανεξοπλιστεί.

Η τρίτη απαίτηση, που αφορά τη διακοπή της υποστήριξης προς τις δυνάμεις που ενεργούν ως δορυφόροι του Ιραν, είναι ίσως η ευκολότερη για την Τεχεράνη να συμμορφωθεί. Η οικονομία του Ιράν είναι βαθιά αποδυναμωμένη, το νόμισμά του έχει πέσει σε νέα χαμηλά επίπεδα και η κυβέρνηση έχει λίγα να δαπανήσει για τους πρώην συμμάχους της, οι οποίοι ταλαντεύονται από τις έντονες επιθέσεις του Ισραήλ.