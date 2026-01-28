Τουρκία: Συνελήφθησαν έξι κατάσκοποι του Ιράν - Παρακολουθούσαν την αμερικανική βάση Iντζιρλίκ

Σε μία σημαντική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην Τουρκία από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (MIT) και τις αστυνομικές αρχές, εξαρθρώθηκε ένα δίκτυο που κατηγορείται ότι λειτουργούσε υπέρ ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, με στόχο τη συγκέντρωση ευαίσθητων στρατιωτικών και ασφαλείας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της στρατιωτικής βάσης Incirlik, σημαντικού κόμβου των ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων στη χώρα.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από την MIT και τις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας σε συνεργασία με την αστυνομία σε πέντε επαρχίες της Τουρκίας, με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, κατασχέθηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι οι ύποπτοι είχαν επικοινωνία με αξιωματούχους των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών και με όργανα των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι ύποπτοι φέρονται να είχαν αναλάβει συλλογή φωτογραφιών και βίντεο από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων η βάση Incirlik στην Άδανα.

Οι αρχές προχώρησαν σε 6 συλλήψεις μεταξύ των οποίων βρίσκονται:

Τουρκικής υπηκοότητας επιχειρηματίες στον αμυντικό τομέα,

Ένας Ιρανός υπήκοος που, σύμφωνα με τις αρχές, εμπλεκόταν στη χρήση εταιρειών για στρατιωτικού τύπου δραστηριότητες.

Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου στην Κωνσταντινούπολη, όπου κρίθηκαν υπό κράτηση με κατηγορίες για «λήψη απόρρητων πληροφοριών για πολιτική ή στρατιωτική κατασκοπεία».