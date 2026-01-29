Ρόλο διαμεσολαβητή αναζητά η Άγκυρα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη

Τον ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν επιδιώκει να αναλάβει για άλλη μια φορά η Τουρκία, με τον Ταγίπ Ερντογάν να προτείνει τριμερή συνάντηση με τον Αμερικανό και τον Ιρανό ομόλογο του προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση.

Έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή στις τεταμένες αμερικανο-ιρανικές εμφανίζεται η Άγκυρα, με φόντο τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επίθεση στο Ιράν αν το καθεστώς της Τεχεράνης δεν κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα την φιλοκυβερνητική εφημερίδα Hurriyet, το κύριο θέμα συζήτησης κατά την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ταγίπ Ερντογάν και του Ντόναλντ Τραμπ ήταν οι εξελίξεις στο Ιράν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, και της δημοσιογράφου Χαντέ Φιράτ, ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε τριμερή συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών - ΗΠΑ και Ιράν, με το ενδεχόμενο μιας τηλεδιάσκεψης να είναι ανοιχτό. Στο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ήταν αρνητικός στην πρόταση του Ερντογάν.

Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι επαφές της Άγκυρας με την Τεχεράνη, καθώς σύμφωνα με την Χουριέτ, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να επισκεφτεί την Άγκυρα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μετά από αλλεπάληλες επαφές που είχε με τον Χακάν Φιντάν

Άσκηση ισορροπίας από την Άγκυρα

Η Τουρκία φοβούμενη ότι ενδεχόμενη πτώση του καθεστώτος θα οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση ολόκληρη την περιοχή, προσπαθεί να έχει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις πλευρές προκειμένου να υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση, χωρίς ωστόσο να διακινδυνέψει να τραυματίσει της σχέσεις της με την Ουάσιγκτον.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Χακάν Φιντάν κάλεσε του Αμερικανούς να μην επιτεθούν στο Ιράν, αλλά να διαπραγματευτούν ξεχωριστά τα ανοιχτά θέματα, ξεκινώντας από το πυρηνικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Τουρκικής διπλωματίας, αυτή η τακτική θα έφερνε πιο εύκολα το καθεστώς της Τεχεράνης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να ταπεινωθεί.

Παράλληλα σύμφωνα σύμφωνα με την Jerusalem Post η Τουρκία, το Κατάρ και το Ομάν διαμηνύουν στο Ιράν: «Να ενεργήσει λογικά. Δώστε στον Πρόεδρο Τραμπ κάτι για να αποφευχθεί ο πόλεμος».

Σύλληψη έξι κατασκόπων με το βλέμμα στην Ουάσιγκτον

Και ενώ σε διπλωματικό επίπεδο υπάρχει έντονη κινητικότητα, οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες εξάρθρωσαν ένα δίκτυο κατασκοπείας που δρούσε για λογαριασμό του Ιράν και είχε άμεση σύνδεση με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη έξι ατόμων, ανάμεσα τους και ένας Ιρανός οι οποίοι είχαν αποστολή να αποσπάσουν ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες.

Μάλιστα είχαν αναλάβει να αποκτήσουν παράνομα βιντροληπτικό και φωτογραφικό υλικό, από την αμερικανική βάση Ιντζιρλίκ που βρίσκεται στα Άδανα της Τουρκίας.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από αναλυτές ως δείγμα καλής θέλησης της Τουρκίας προς τις ΗΠΑ, την ώρα που η επικοινωνία του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι όλο και πιο συχνή το τελευταίο χρονικό διάστημα.