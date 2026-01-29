Τρομοκρατική οργάνωση οι Φρουροί της Επανάστασης κατά την ΕΕ - Ιράν: «Ανάβουν τη φωτιά του πολέμου»

Σε πολιτική συμφωνία για την ένταξη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών σήμερα Πέμπτη (29/1), σηματοδοτώντας μια ισχυρή -έστω και συμβολική- μεταβολή στην προσέγγιση της Ευρώπης απέναντι στην ιρανική ηγεσία.

«Με αυτή την απόφαση, οι Φρουροί της Επανάστασης τοποθετούνται στην ίδια κατηγορία με το Ισλαμικό Κράτος (Daesh), τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και την Αλ Κάιντα», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας. Όπως τόνισε, η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν έχει επιφέρει βαρύ ανθρώπινο κόστος, υπογραμμίζοντας ότι «όσοι δρουν μέσω της τρομοκρατίας πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τρομοκράτες».

«Τρομοκρατικό το καθεστώς που πνίγει στο αίμα τις διαμαρτυρίες»

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο στήριξης των ΗΠΑ από την ΕΕ σε μια πιθανή επίθεση κατά του Ιράν, η κ. Κάλας απάντησε ότι «η περιοχή δεν χρειάζεται έναν ακόμη πόλεμο».

Στο ίδιο πνεύμα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι «ο όρος ‘τρομοκράτης’ είναι πράγματι ο κατάλληλος για να περιγράψει ένα καθεστώς που καταστέλλει με αιματοχυσία τις διαμαρτυρίες του ίδιου του λαού του».

Με την ομόφωνη αυτή απόφαση των «27», η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθυγραμμίζεται με άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Κυρώσεις σε πολιτικά πρόσωπα του Ιράν

Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν στην επιβολή νέων κυρώσεων σε όσους φέρουν ευθύνη για τη βάναυση καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένου και του υπουργού Εσωτερικών. «Το Ιράν πρέπει να απελευθερώσει όλους όσοι κρατούνται άδικα, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε η κ. Κάλας.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων σε 15 φυσικά πρόσωπα και 6 οντότητες που εμπλέκονται στη βίαιη καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων, μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης, της αστυνομίας και της Δύναμης Επιβολής του Νόμου, καθώς και διοικητικοί φορείς του μηχανισμού καταστολής. Συνολικά, οι κυρώσεις της ΕΕ για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν στοχεύουν πλέον 247 πρόσωπα και 50 οντότητες.

Τα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απαγόρευση ταξιδιών προς την ΕΕ και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εντός της Ένωσης.

Επιπλέον, το Συμβούλιο ενέκρινε νέες κυρώσεις κατά 4 φυσικών προσώπων και 6 οντοτήτων που εμπλέκονται στην πολεμική υποστήριξη της Ρωσίας, μέσω του ιρανικού προγράμματος παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων. Ο συνολικός αριθμός όσων τελούν υπό αυτό το καθεστώς κυρώσεων ανέρχεται πλέον σε 24 άτομα και 26 οντότητες.

Τεχεράνη: «Η Ευρώπη ανάβει τη φωτιά του πολέμου»

Η απόφαση των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρακτηρίσουν τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, «τρομοκρατική οργάνωση» είναι «μείζον στρατηγικό λάθος», κατήγγειλε σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί.

«Αρκετές χώρες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να αποφύγουν την έκρηξη ενός ολοκληρωτικού πολέμου στην περιοχή μας. Καμία μεταξύ αυτών δεν είναι ευρωπαϊκή. Η Ευρώπη, αυτή ανάβει τη φωτιά», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Την ίδια ώρα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις χαρακτήρισαν «ανεύθυνη» και «κακόβουλη» την απόφαση των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπεριλάβουν τους Φρουρούς της Επανάστασης στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων.

«Η παράλογη, ανεύθυνη και κακόβουλη απόφαση της ΕΕ λήφθηκε χωρίς καμιά αμφιβολία από τυφλή υποταγή στις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος» (Ισραήλ σ.σ.), κατήγγειλαν σε ανακοίνωσή τους την οποία μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ