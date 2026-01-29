Ιράν: «Θα απαντήσουμε αμέσως» σε περίπτωση επίθεσης - Στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις

Το Ιράν θα απαντήσει «αμέσως» σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση, προειδοποίησε το βράδυ της Πέμπτης (29/1) εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, τονίζοντας ότι πολλές αμερικανικές βάσεις στην περιοχή βρίσκονται εντός του βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων.

«Θα υπάρξει άμεση και αποφασιστική απάντηση», δήλωσε ο ταξίαρχος Μοχαμάντ Ακραμινιά, κάνοντας λόγο για «σοβαρά τρωτά σημεία» των αμερικανικών αεροπλανοφόρων.

Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά τον κατάπλου του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Αβραάμ Λίνκολν» στην περιοχή, στα ανοιχτά του Ιράν, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Τρομοκρατική οργάνωση οι Φρουροί της Επανάστασης κατά την ΕΕ

Την ίδια ώρα, σε πολιτική συμφωνία για την ένταξη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών σήμερα Πέμπτη (29/1), σηματοδοτώντας μια ισχυρή -έστω και συμβολική- μεταβολή στην προσέγγιση της Ευρώπης απέναντι στην ιρανική ηγεσία.

«Με αυτή την απόφαση, οι Φρουροί της Επανάστασης τοποθετούνται στην ίδια κατηγορία με το Ισλαμικό Κράτος (Daesh), τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και την Αλ Κάιντα», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας. Όπως τόνισε, η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν έχει επιφέρει βαρύ ανθρώπινο κόστος, υπογραμμίζοντας ότι «όσοι δρουν μέσω της τρομοκρατίας πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τρομοκράτες».

«Τρομοκρατικό το καθεστώς που πνίγει στο αίμα τις διαμαρτυρίες»

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο στήριξης των ΗΠΑ από την ΕΕ σε μια πιθανή επίθεση κατά του Ιράν, η κ. Κάλας απάντησε ότι «η περιοχή δεν χρειάζεται έναν ακόμη πόλεμο».

Στο ίδιο πνεύμα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι «ο όρος ‘τρομοκράτης’ είναι πράγματι ο κατάλληλος για να περιγράψει ένα καθεστώς που καταστέλλει με αιματοχυσία τις διαμαρτυρίες του ίδιου του λαού του».

Με την ομόφωνη αυτή απόφαση των «27», η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθυγραμμίζεται με άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία.