Τύμπανα πολέμου ηχούν στο Ιράν - Αντιτορπιλικό των ΗΠΑ «έδεσε» σε λιμάνι του Ισραήλ

Την ώρα που τα σενάρια για ενδεχόμενο χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν έχουν φουντώσει, αυξάνεται η αμερικανική στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή, με το αντιτορπιλικό «USS Delbert D. Black» να έχει καταπλεύσει σε λιμάνι του Ισραήλ.

Αν και ο ισραηλινός στρατός τονίζει ότι επρόκειτο για προγραμματισμένη άφιξη, η παρουσία του αντιτορπιλικού στο λιμάνι της πόλης Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνει τις ανησυχίες, ειδικά μετά τα τελευταία τελεσίγραφα του Ντόναλντ Τραμπ προς την ηγεσία του Ιράν.



Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια «τεράστια αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν, προτρέποντας την κυβέρνησή του να «προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε μια ανάρτηση λίγο αργότερα ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν «είναι έτοιμες -με τα δάχτυλά τους στη σκανδάλη- να απαντήσουν άμεσα και δυναμικά σε οποιαδήποτε επιθετική κίνηση εναντίον της αγαπημένης μας γης, αέρα και θάλασσας».



Ωστόσο, ορισμένοι από τους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, έχουν καταστήσει σαφές ότι ο εναέριος χώρος και το έδαφός τους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαπέλυση επιθέσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.



Σύμφωνα με το CBS News, πρόσφατες αξιολογήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η ιρανική κυβέρνηση βρίσκεται στην πιο αδύναμη θέση της εδώ και δεκαετίες - στην πιο ευάλωτη θέση της από την επανάσταση του 1979 που έφερε πίσω στο Ιράν τον προηγουμένως εξόριστο Αγιατολάχ Χομεϊνί.

«Ισχυρά πλοία πλέουν προς το Ιράν»

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Ένα επιπλέον αντιτορπιλικό και η Ομάδα Κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln έφτασαν στην περιοχή αυτή την εβδομάδα. Η ομάδα κρούσης φέρνει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, με τις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και τρία αντιτορπιλικά συνοδείας.

Αυτή η ανάπτυξη ενώνει τα δύο αντιτορπιλικά και τα τρία παράκτια πολεμικά πλοία που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή, η οποία τελεί υπό την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.



Μιλώντας στο CBS News στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «Μελάνια» -του ντοκιμαντέρ που προσφέρει μια ματιά στη ζωή της Πρώτης Κυρίας τις ημέρες που ακολούθησαν την εκλογική νίκη του συζύγου της το 2024- ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «είχα» συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες ημέρες και «σχεδιάζω» να έχω κι άλλες.



Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι σε αυτές τις συνομιλίες «τους είπε δύο πράγματα. Νο. 1, όχι πυρηνικά. Και Νο. 2, σταματήστε να σκοτώνετε διαδηλωτές. Τους σκοτώνουν κατά χιλιάδες».



Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε επίσης: «Έχουμε πολλά πολύ μεγάλα, πολύ ισχυρά πλοία που πλέουν προς το Ιράν αυτή τη στιγμή. Και θα ήταν υπέροχο αν δεν χρειαζόταν να τα χρησιμοποιήσουμε».