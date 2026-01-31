Ιράν: Ένας νεκρός και 14 τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο λιμάνι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος σε ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, όμως η αιτία της έκρηξης δεν είναι γνωστή.



Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι «εντελώς ψευδείς».

Διεξάγεται έρευνα

Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως διεξάγεται έρευνα για την έκρηξη αλλά δεν έδωσαν άλλες πληροφορίες. Δεν κατέστη δυνατή προς το παρόν η επικοινωνία με ιρανικές αρχές για σχόλια.



Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη αερίου στην πόλη Αχβάζ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, σύμφωνα με τους κρατικούς Tehran Times. Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.



Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Ρόιτερς πως το Ισραήλ δεν ενεπλάκη στις σημερινές εκρήξεις, που σημειώθηκαν εν μέσω αύξησης των εντάσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον σχετικά με την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.



Το Πεντάγωνο δεν απάντησε προς το παρόν σε αίτημα για σχόλιο.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στις 22 Ιανουαρίου ότι μια "αρμάδα" κατευθύνεται προς το Ιράν. Διάφορες πηγές δήλωσαν χθες, Παρασκευή, ότι ο Τραμπ σταθμίζει επιλογές εναντίον του Ιράν οι οποίες περιλαμβάνουν στοχευμένα πλήγματα στις δυνάμεις ασφαλείας.



Νωρίτερα σήμερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τους ηγέτες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης ότι εκμεταλλεύονται τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, προκαλώντας αναταραχή και παρέχοντας στον κόσμο τα μέσα για να «διαλύσει το έθνος».

Το σημαντικότερο λιμάνι στο στενό του Ορμούζ

Η Μπαντάρ Αμπάς, που φιλοξενεί το σημαντικότερο λιμάνι του Ιράν για εμπορευματοκιβώτια, βρίσκεται στο στενό του Χορμούζ, έναν ζωτικής σημασίας δίαυλο ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν απ΄όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης παγκοσμίως.



Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο λιμάνι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 1.000. Επιτροπή έρευνας απέδωσε την ευθύνη για την έκρηξη σε ανεπάρκειες στην προσήλωση στις αρχές της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας.



Το Ιράν έχει συγκλονιστεί από διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα που ξέσπασαν τον Δεκέμβριο λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και εξελίχθηκαν σε μία από τις πιο σκληρές προκλήσεις για τους θρησκευτικούς ηγέτες της χώρας.



Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις, περιλαμβανομένων 550 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Ρόιτερς.

Σε κτίριο η έκρηξη

Η Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα Σάββατο (31/1) σε κτίριο της Μπαντάρ Αμπάς, ενός λιμανιού του νοτίου Ιράν στον Κόλπο, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, χωρίς να είναι γνωστή προς το παρόν η αιτία της.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε ότι υπάρχουν τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε δύο ορόφους ενός οκταώροφου κτιρίου, σε αυτοκίνητα και καταστήματα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, πρόσθεσε.

Έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να προσδιορισθεί η αιτία, διευκρίνισε ο Μεχρντάντ Χασανζαντέχ, γενικός διευθυντής διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας Χορμοζγκάν, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με το Irna.

Εικόνες που μεταδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι ένα μέρος της πρόσοψης του κτιρίου έχει ανατιναχθεί.

Άλλα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρονται επίσης στην έκρηξη, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία της.

Η έκρηξη σημειώνεται σε ένα τεταμένο πλαίσιο καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές για επιθέσεις εναντίον του Ιράν και ανέπτυξε αρμάδα πλοίων στον Κόλπο, μεταξύ των οποίων το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln.

Έπειτα από φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ένοπλος βραχίονας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διέψευσαν ότι κτίρια των ναυτικών δυνάμεών τους στην επαρχία Χορμοζγκάν τέθηκαν στο στόχαστρο, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, στην Αχβάζ, στην επαρχία Κουζεστάν (νοτιοδυτικά), στα σύνορα με το Ιράκ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή αερίου.

Συνεργεία διάσωσης άρχισαν να καθαρίζουν μπάζα για να προσφέρουν βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμμια, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το Ισραήλ δεν εμπλέκεται σε εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα στο Ιράν, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Ρόιτερς.

Σε ύψιστη επιφυλακή ο στρατός

Νωρίτερα, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί προειδοποίησε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε επίθεσης, σημειώνοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, μετά την ανάπτυξη αυτήν την εβδομάδα σημαντικών αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στον Κόλπο.

«Αν κάνει λάθος ο εχθρός, αυτό θα βάλει αναμφιβόλως σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια, αυτήν της περιοχής και αυτήν του σιωνιστικού καθεστώτος», τόνισε ο Αμίρ Χαταμί, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, σημειώνοντας επίσης ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται «σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής».

Η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί», προειδοποίησε επίσης ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Η πυρηνική γνώση και τεχνολογία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δεν μπορούν να εξαλειφθούν, ακόμη κι αν οι επιστήμονες και τα παιδιά του έθνους γίνουν μάρτυρες», τόνισε, αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς που στοχοθετούσαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο με το Ισραήλ.