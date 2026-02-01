Τραμπ: «Ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν» - «Έχουμε στείλει τα πιο ισχυρά πλοία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει να καταλήξει σε μια συμφωνία με το Ιράν, δήλωση που έρχεται λίγες ώρες μετά από την προειδοποίηση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα πυροδοτούσε «έναν περιφερειακό πόλεμο».



«Ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα. «Αν δεν έχουμε συμφωνία, θα δούμε αν (ο ανώτατος ηγέτης) έχει δίκιο ή όχι», είπε απαντώντας στις δηλώσεις του Χαμενεΐ.



«Έχουμε εκεί τα μεγαλύτερα, τα πιο ισχυρά πλοία στον κόσμο», τόνισε παράλληλα.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει να στέλνει τις τελευταίες μέρες αντικρουόμενα μηνύματα αναφορικά με το Ιράν, εκτοξεύοντας απειλές για προσφυγή σε στρατιωτική δράση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και δηλώνοντας άλλες φορές ότι επιδιώκει τον δρόμο των συνομιλιών με την Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις Χαμενεΐ

Νωρίτερα, σήμερα, ο Αλί Χαμενεΐ, στις πρώτες δηλώσεις που κάνει από τα μέσα Ιανουαρίου επισήμανε ότι οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», σημείωσε .



Ο Τραμπ «λέει ανελλιπώς ότι έφερε πλοία (…) Το ιρανικό έθνος δεν θα φοβηθεί από αυτά τα πράγματα, ο ιρανικός λαός δεν θα ταραχτεί από αυτές τις απειλές», πρόσθεσε ο Χαμενεΐ και τόνισε πως «δεν είμαστε εμείς αυτοί που το εκκινούν και δεν θέλουμε να επιτεθούμε σε καμία χώρα, αλλά το ιρανικό έθνος θα καταφέρει ισχυρό πλήγμα κατά οποιουδήποτε του επιτίθεται και το παρενοχλεί», τόνισε.