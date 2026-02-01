Ο Χαμενεΐ προειδοποιεί για «περιφερειακό πόλεμο» αν επιτεθούν οι ΗΠΑ - «Πραξικόπημα» οι διαδηλώσεις

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χαρακτήρισε τις πρόσφατες διαδηλώσεις στη χώρα του «πραξικόπημα» και προειδοποίησε κατά ενός «περιφερειακού πολέμου» ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με απειλές στρατιωτικής επέμβασης που επισείει η Ουάσινγκτον μετά την πολυαίμακτη καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», σημείωσε ο Αλί Χαμενεΐ, στις πρώτες δηλώσεις που κάνει από τα μέσα Ιανουαρίου.

Οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την παρουσία πολεμικών τους πλοίων στη Μέση Ανατολή αφού ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε επανειλημμένως το Ιράν με το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης αν δεν καταλήξει σε μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα ή δεν σταματήσει να σκοτώνει διαδηλωτές.

Ο Τραμπ «λέει ανελλιπώς ότι έφερε πλοία (…) Το ιρανικό έθνος δεν θα φοβηθεί από αυτά τα πράγματα, ο ιρανικός λαός δεν θα ταραχτεί από αυτές τις απειλές», πρόσθεσε ο Χαμενεΐ.

«Δεν είμαστε αυτοί που το εκκινούν και δεν θέλουμε να επιτεθούμε σε καμία χώρα, αλλά το ιρανικό έθνος θα καταφέρει ισχυρό πλήγμα κατά οποιουδήποτε του επιτίθεται και το παρενοχλεί», τόνισε.

Παράθυρο εκτόνωση της έντασης

Τόσο η Τεχεράνη όσο και η Ουάσινγκτον έχουν αφήσει ενδείξεις για μια πιθανή επανάληψη των συνομιλιών για να επιτευχθεί μια συμφωνία καθώς αυξάνεται η ένταση στον Κόλπο, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι είναι έτοιμη για «δίκαιες» διαπραγματεύσεις που δεν επιδιώκουν να περιορίσουν τις αμυντικές της δυνατότητες.



Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 σε δημοσιογράφους ότι το Ιράν «μιλάει σοβαρά» με την Ουάσινγκτον, μερικές ώρες αφού ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας της Τεχεράνης, ο Αλί Λαριτζανί, δήλωσε στο X ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διευθετήσεις για διαπραγματεύσεις.

Πιέσεις ασκούνται επίσης και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμπεριέλαβε στον κατάλογό της με τις «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο οποίος κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε την καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας.

«Ντροπή στην Ευρώπη»

Σε αντίποινα, το ιρανικό κοινοβούλιο χαρακτήρισε «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους ευρωπαϊκούς στρατούς.



«Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου για τα αντίμετρα που αφορούν τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.



Σύμφωνα με πλάνα που αναμεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, αυτός όπως και οι βουλευτές φορούσαν στολή των Φρουρών της Επανάστασης σε ένδειξη αλληλεγγύης.



«Θάνατος στην Αμερική!», «Θάνατος στο Ισραήλ!», «Ντροπή στην Ευρώπη» φώναζαν οι βουλευτές στο κοινοβούλιο.



Οι συνέπειες της ανακοίνωσης αυτής του ιρανικού κοινοβουλίου, η οποία φαίνεται κυρίως συμβολική, δεν είναι προς το παρόν σαφείς.



Λαμβάνοντας αυτήν την απόφαση την Πέμπτη, η ΕΕ ευθυγραμμίστηκε με τη θέση των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας, οι οποίες είχαν ήδη κατατάξει τους Φρουρούς της Επανάστασης στις τρομοκρατικές οργανώσεις το 2019, το 2024 και το 2025 αντιστοίχως.

«Πραξικόπημα»

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν που άρχισαν στα τέλη Δεκεμβρίου για την οικονομική δυσπραγία, αλλά πήραν τη μορφή της οξύτερης πολιτικής πρόκλησης στην Ισλαμική Δημοκρατία μετά την ίδρυσή της το 1979, έχουν τώρα κοπάσει μετά την καταστολή τους.



Σε επικαιροποιημένο απολογισμό της, η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) που έχει έδρα στις ΗΠΑ δηλώνει ότι έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τον θάνατο 6.713 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 137 παιδιών. Η οργάνωση ερευνά για πάνω από 17.000 επιπλέον πιθανούς θανάτους.



Οι ιρανικές αρχές αναγνωρίζουν ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τις διαδηλώσεις, αλλά δηλώνουν ότι στη μεγάλη πλειονότητά τους ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί που σκοτώθηκαν από «τρομοκράτες».



Οι διαδηλωτές «επιτέθηκαν στην αστυνομία, σε κυβερνητικά κτίρια, σε στρατόπεδα των Φρουρών της Επανάστασης, τράπεζες, τζαμιά και έκαψαν το Κοράνι (…) επρόκειτο για πραγματικό πραξικόπημα», δήλωσε σήμερα ο Αλί Χαμενεΐ, βεβαιώνοντας ότι η απόπειρα αυτή «απέτυχε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ