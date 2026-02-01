Υπαινίσσεται συμφωνία με Ιράν ο Τραμπ για την αποφυγή επίθεσης: «Διαπραγματεύονται, μιλούν σοβαρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «συνομιλεί» με τις ΗΠΑ και υπαινίχθηκε μια συμφωνία για την αποφυγή της χρήσης στρατιωτικών επιθέσεων.



«Συνομιλούμε και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλιώς θα δούμε τι θα συμβεί... Έχουμε έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται εκεί», δήλωσε στο Fox News. «Διαπραγματεύονται».



Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή δεν ενημερώθηκαν για σχέδια για πιθανά πλήγματα για λόγους ασφαλείας. Απείλησε να παρέμβει στο Ιράν μετά την θανατηφόρα καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

«Λοιπόν, δεν μπορούμε να τους πούμε το σχέδιο. Αν τους έλεγα το σχέδιο, θα ήταν σχεδόν τόσο άσχημο όσο το να σου το πω εσύ - θα μπορούσε να είναι και χειρότερο, στην πραγματικότητα», είπε.

Η Ουάσινγκτον ανέπτυξε μια ναυτική ομάδα μάχης με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στα ανοικτά των ακτών του Ιράν, μετά την απειλή Τραμπ να παρέμβει σε απάντηση στην θανατηφόρα καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, όπως σημειώνει ο Guardian.

Σε δηλώσεις που έκανε αργότερα το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, ο Τραμπ αρνήθηκε να πει εάν έχει λάβει απόφαση για το τι θέλει να κάνει σχετικά με το Ιράν.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους καθώς πετούσε προς τη Φλόριντα, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν η Τεχεράνη θα ενθαρρυνόταν εάν οι ΗΠΑ απέφευγαν να εξαπολύσουν οποιεσδήποτε επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας: «Κάποιοι το πιστεύουν αυτό. Κάποιοι όχι».



Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα πρέπει να διαπραγματευτεί μια «ικανοποιητική» συμφωνία για να αποτρέψει τη χώρα από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά είπε: «Δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Αλλά μας μιλάνε. Μας μιλάνε σοβαρά».

«Προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης»

Σε ανακοίνωσή του, το Κατάρ ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι επισκέφθηκε την Τεχεράνη το Σάββατο και συναντήθηκε με τον Λαριτζανί σχετικά με «τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή».



Οι ανακοινώσεις έγιναν με τη ναυτική ομάδα μάχης της Ουάσινγκτον με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln να βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών του Ιράν, μετά την απειλή του Τραμπ να παρέμβει μετά την θανατηφόρα καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.



Η άφιξη του στολίσκου έχει εγείρει φόβους για άμεση αντιπαράθεση με το Ιράν, το οποίο έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει με πυραυλικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις, πλοία και συμμάχους - κυρίως το Ισραήλ - σε περίπτωση επίθεσης.



Ωστόσο, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι πιστεύει πως το Ιράν θα προτιμήσει να καταλήξει σε συμφωνία για τα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα παρά να αντιμετωπίσει αμερικανική στρατιωτική δράση - και η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη για πυρηνικές συνομιλίες εάν οι πύραυλοί και οι αμυντικές της δυνατότητες δεν βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.



«Σε αντίθεση με τον διαφημιστικό διάλογο για τον επιτηδευμένο πόλεμο των μέσων ενημέρωσης, οι διαρθρωτικές ρυθμίσεις για τις διαπραγματεύσεις προχωρούν», δήλωσε ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφάλειας του Ιράν, μία ημέρα αφότου το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Λαριτζανί είχε συνομιλίες στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Δεν επιδιώξαμε ποτέ πόλεμο»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε το Σάββατο ότι μια ευρύτερη σύγκρουση θα έβλαπτε τόσο το Ιράν όσο και τις ΗΠΑ.



«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ, και με κανέναν τρόπο δεν επιδιώκει, πόλεμο και είναι ακράδαντα πεπεισμένη ότι ένας πόλεμος δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε της περιοχής», δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.



Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, είχε προειδοποιήσει νωρίτερα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε επίθεσης, λέγοντας ότι οι δυνάμεις του ήταν «σε πλήρη αμυντική και στρατιωτική ετοιμότητα» για να απαντήσουν.