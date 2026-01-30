Τραμπ: Θα δούμε τι θα συμβεί στο Ιράν αν δεν έχουμε συμφωνία, η αρμάδα είναι καθ' οδόν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε ενημέρωση που πραγματοποίησε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου από το Οβάλ Γραφείο ότι «μια μεγάλη αρμάδα πλέει προς το Ιράν, μεγαλύτερη από αυτήν που βρισκόταν στη Βενεζουέλα»

Ωστόσο σημείωσε ότι αν και η Τεχεράνη φαίνεται να είναι θετική σε κάποια συμφωνία τόνισε ότι «Ελπίζω να καταλήξουμε κάπου. Αν όχι, τότε θα δούμε τι θα συμβεί». «Έχουμε έναν εξαιρετικά ισχυρό στόλο εκεί. Έχουμε τα πιο ισχυρά πλοία στον κόσμο» συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με το Reuters.

Reporter: "Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking military action?"



Donald Trump: "Only they know for sure."



Reporter: "Have you communicated that to them directly?"



Donald Trump: "Yeah, I have."



Reporter: "Mr. President, do you have…

Αντιτορπιλικό των ΗΠΑ «έδεσε» σε λιμάνι του Ισραήλ

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι, το αντιτορπιλικό «USS Delbert D. Black» έχει καταπλεύσει σε λιμάνι του Ισραήλ γεγονός που ανεβάζει το θερμόμετρο επικίνδυνα στη Μέση ανατολή.

Αν και ο ισραηλινός στρατός τονίζει ότι επρόκειτο για προγραμματισμένη άφιξη, η παρουσία του αντιτορπιλικού στο λιμάνι της πόλης Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνει τις ανησυχίες, ειδικά μετά τα τελευταία τελεσίγραφα του Ντόναλντ Τραμπ προς την ηγεσία του Ιράν.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια «τεράστια αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν, προτρέποντας την κυβέρνησή του να «προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε μια ανάρτηση λίγο αργότερα ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν «είναι έτοιμες -με τα δάχτυλά τους στη σκανδάλη- να απαντήσουν άμεσα και δυναμικά σε οποιαδήποτε επιθετική κίνηση εναντίον της αγαπημένης μας γης, αέρα και θάλασσας».

Ωστόσο, ορισμένοι από τους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, έχουν καταστήσει σαφές ότι ο εναέριος χώρος και το έδαφός τους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαπέλυση επιθέσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.



Σύμφωνα με το CBS News, πρόσφατες αξιολογήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η ιρανική κυβέρνηση βρίσκεται στην πιο αδύναμη θέση της εδώ και δεκαετίες - στην πιο ευάλωτη θέση της από την επανάσταση του 1979 που έφερε πίσω στο Ιράν τον προηγουμένως εξόριστο Αγιατολάχ Χομεϊνί.