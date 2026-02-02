«Να ξεκινήσουν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ» ζήτησε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν με φόντο τα πυρηνικά

Την έναρξη των συνομιλιών για το ιρανικό πρόγραμμα με τις ΗΠΑ ζήτησε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Fars.

Συγκεκριμένα, το πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο κυβερνητική πηγή, ανέφερε ότι «Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε την έναρξη συνομιλιών με τις ΗΠΑ». «Το Ιράν και οι ΗΠΑ θα έχουν συνομιλίες για το πυρηνικό ζήτημα», πρόσθεσε χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί κάποια ημερομηνία οι περεταίρω λεπτομέρειες για ενδεχόμενη συνάντηση με αμερικανούς αξιωματούχους,

Συνάντηση Αραγτσί με Γουίτκοφ

Παράλληλα, το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε τη Δευτέρα ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συμφώνησε να συναντηθεί με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ για την κατάσταση στη Γάζα.

Επιπρόσθετα, επικαλέστηκε μια πηγή που ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή ανώτερων αξιωματούχων και από τις δύο χώρες είναι πιθανό να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες, αν και ο ακριβής χρόνος και η τοποθεσία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Πάντως, από την πλευρά τους, η Ουάσιγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τη συνάντηση, η οποία θα διεξαχθεί έπειτα από εβδομάδες έντασης μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης και αφού ο Τραμπ απείλησε να απαντήσει ακόμη και με τη χρήση στρατιωτικής βίας στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Έκτοτε οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία γύρω από το Ιράν, αν και την προηγούμενη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Τεχεράνη έχει «σοβαρές συνομιλίες» με την Ουάσινγκτον.

Η τεταμένη πυρηνική διπλωματία ΗΠΑ - Ιράν

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις από το 1980 και η πυρηνική διπλωματία τους έχει καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA) του 2015, βάσει του οποίου το Ιράν συμφώνησε να περιορίσει τις πυρηνικές του δραστηριότητες με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων.

Η συμφωνία άρχισε να καταρρέει αφότου η Ουάσινγκτον αποσύρθηκε το 2018 και επέβαλε εκ νέου σαρωτικές κυρώσεις. Το Ιράν αργότερα μείωσε τη συμμόρφωσή του με βασικά όρια, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων εμπλουτισμού ουρανίου και των ορίων αποθεμάτων.

Οι επανειλημμένες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για την αναβίωση της συμφωνίας έχουν αποτύχει, με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη ότι θέτουν μη ρεαλιστικές απαιτήσεις.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει ειρηνικούς σκοπούς, ενώ η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί της σημειώνουν ότι οι επεκτεινόμενες δραστηριότητες εμπλουτισμού του Ιράν κινδυνεύουν να το φέρουν πιο κοντά στην ικανότητα παραγωγής πυρηνικών όπλων.

Οποιεσδήποτε νέες συνομιλίες αναμένεται να αντιμετωπίσουν σημαντικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων διαφωνιών σχετικά με τον ρυθμό άρσης των κυρώσεων, τους μηχανισμούς επαλήθευσης και τις εγγυήσεις ότι οι μελλοντικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν μια νέα συμφωνία.