Ρούμπιο: Ανοιχτό ενδεχόμενο προληπτικών πληγμάτων στο Ιράν για προστασία αμερικανικών δυνάμεων

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να προχωρήσει σε «προληπτικά» στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εφόσον υπάρξουν αξιόπιστες ενδείξεις ότι επίκειται επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν τη σκληρή γραμμή της αμερικανικής κυβέρνησης σε ζητήματα ασφάλειας και αποτροπής, σε μια περίοδο αυξημένων περιφερειακών εντάσεων.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να διατηρούν «επαρκή δύναμη και ισχύ στην περιοχή, τουλάχιστον σε ένα βασικό επίπεδο», προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο το ιρανικό καθεστώς να αποφασίσει να πλήξει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία. Όπως σημείωσε, η στρατιωτική ετοιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της αμερικανικής στρατηγικής, όχι μόνο για την άμυνα αλλά και για την αποτροπή πιθανών επιθέσεων.

Με «κομμένη την ανάσα» ο πλανήτης αναμένει την απόφαση της Ουάσιγκτον

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «πάντα διατηρεί την προληπτική αμυντική επιλογή», διευκρινίζοντας ότι η επιλογή αυτή ενεργοποιείται εφόσον υπάρχουν σαφείς και συγκεκριμένες πληροφορίες ότι προετοιμάζεται επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων.

«Σε μια τέτοια περίπτωση, στόχος είναι η υπεράσπιση του προσωπικού μας στην περιοχή», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των στρατευμάτων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον.

Οι δηλώσεις Ρούμπιο έρχονται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αστάθειας στη Μέση Ανατολή, όπου συγκρούσεις δι’ αντιπροσώπων, επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις και εντάσεις μεταξύ περιφερειακών δυνάμεων έχουν ενισχύσει τους φόβους για ευρύτερη κλιμάκωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στρατιωτική παρουσία σε πολλές χώρες της περιοχής, γεγονός που τις καθιστά άμεσα εμπλεκόμενες στις εξελίξεις ασφάλειας.

Παράλληλα, οι αναφορές σε προληπτικά πλήγματα αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και στη διεθνή κοινότητα, καθώς εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το διεθνές δίκαιο, τα όρια της προληπτικής άμυνας και τους κινδύνους περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Διπλωματικοί παρατηρητές εκτιμούν ότι οι δηλώσεις αυτές λειτουργούν και ως μήνυμα αποτροπής προς την Τεχεράνη, σε μια προσπάθεια να καταστεί σαφές ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων θα έχει άμεσο κόστος.

Σε κάθε περίπτωση, η τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο υπογραμμίζει τη λεπτή ισορροπία που επιχειρεί να διατηρήσει η Ουάσινγκτον ανάμεσα στη στρατιωτική ισχύ και τη διπλωματία, σε μια περιοχή όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν υψηλές και οι εξελίξεις απρόβλεπτες.