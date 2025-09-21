Θανατηφόρο τροχαίο στον Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός - Διασωληνωμένη η συνοδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον Πειραιά λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής (21/9) στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Τζαβέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα «καρφώθηκε», για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, σε κολώνα.

Στο σημείο βρέθηκαν για τον απεγκλωβισμό τους κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, ενώ έσπευσαν και άνδρες της Τροχαίας. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής έγινε γνωστό πως οι δύο επιβαίνοντες στο ΙΧ (ένας άνδρας οδηγός και μία γυναίκα συνοδηγός) απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος οδηγός του ΙΧ απεγκλωβίστηκε νεκρός, ενώ η 33χρονη συνοδηγός δίνει μάχη για τη ζωή της και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο.

Τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού θα διερευνήσει το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας Πειραιά.

Πρόσκρουση αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα σε κολώνα. Νεκρός ο οδηγός 40 ετών, διασωληνωμένη η 33χρονη συνοδηγός pic.twitter.com/sCnBOhUNVm — Flash.gr (@flashgrofficial) September 21, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγο αργότερα νέο τροχαίο σημειώθηκε κοντά στο σημείο του δυστυχήματος στον Πειραιά καθώς αυτοκίνητο προσέκρουσε σε νησίδα στον Κηφισό στο ύψος της γέφυρας Ροσινιόλ, με αποτέλεσμα να υπάρξει κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή.

Φωτ.: flash.gr / Γιάννης Κέμμος

