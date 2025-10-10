Ανθρωποκυνηγητό για «καυτό» μοντέλο του Penthouse - Η Mia Ventura και η αδυναμία στους ηλικιωμένους

Εκείνοι νόμιζαν ότι η τύχη τους «χαμογέλασε», αφού μια εντυπωσιακή γυναίκα δέχθηκε να βγει ραντεβού μαζί τους. Μόνο που η πραγματικότητα ήταν κάπως διαφορετική.

Πρώην μοντέλο του Penthouse κατηγορείται ότι φλέρταρε μοναχικούς ηλικιωμένους άνδρες στο Μαλιμπού τους Λος Άντζελες και μόλις κατάφερνε να μπει στο σπίτι τους, τους το «ξάφριζε».



Η 27χρονη Adva Lavie, γνωστή ως Mia Ventura Shoshana ή απλά Shana κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε μια σειρά διαρρήξεων ακριβών κατοικιών και αναζητείται από τις Αρχές. Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, το «καυτό» μοντέλο κατηγορείται ότι «ψάρευε» τα θύματά της μέσω ιστοσελίδων γνωριμιών και αφού έβγαινε ραντεβού μαζί τους και κατέληγαν στο σπίτι τους, τους το «άδειαζε».



«Η ύποπτη έχει εμπλακεί σε μια σειρά διαρρήξεων σε οικίες σε όλη την κομητεία του Λος Άντζελες, στοχεύοντας ηλικιωμένους άνδρες σε πλατφόρμες και εφαρμογές γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε το τμήμα του Σερίφη.

«Οδηγεί ένα μαύρο SUV Porsche και ένα λευκό sedan Mercedes-Benz», ανέφεραν οι αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της.



Η Adva Lavie εμφανίστηκε στο περιοδικό Penthouse τον Ιούλιο του 2023, ενώ ισχυρίζεται ότι υπήρξε το πρώτο μοντέλο από το Ισραήλ που διέπρεψε στο OnlyFans, όπως αναφέρει η New York Post.



Cop hunting for sultry Penthouse Pet accused of wooing love-starved older men online — then robs them blind https://t.co/42z0vE1Akq pic.twitter.com/3ZTKput9lS — New York Post (@nypost) October 9, 2025

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιερουσαλήμ, ενώ ισχυρίζεται ότι υπηρέτησε στον ισραηλινό στρατό πριν αποστρατευτεί.

«Η μαγευτική Mia Ventura εργαζόταν ως αεροσυνοδός για μια διεθνή αεροπορική εταιρεία και ήταν αεροσυνοδός στη διακεκριμένη θέση», αναφέρει το προφίλ της στο Penthouse.



Ο «ιδανικός σύντροφός» της είναι «κάποιος με καλή αίσθηση του χιούμορ, που είναι επίσης έξυπνος, φιλόδοξος και σε φόρμα», συμπληρώνει στο «βιογραφικό» της, όπου πλέον -σύμφωνα με τον σερίφη του Λος Άντζελες- θα πρέπει να προσθέσει και τη λέξη «φυγάς».