Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Τόνι Πάρκερ

Ο Τόνι Πάρκερ Σίνιορ, πατέρας του θρύλου του NBA και σημαντική προσωπικότητα του γαλλικού μπάσκετ, απεβίωσε ξαφνικά, προκαλώντας θλίψη στον χώρο του αθλήματος.

Την είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρώην πρωταθλητής του NBA μέσω δήλωσης στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, τονίζοντας τη σημασία του πατέρα του, ο οποίος υπήρξε αγαπητή και φωτεινή φιγούρα στο γαλλικό μπάσκετ της δεκαετίας του 1980, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του.

«Αυτός ο αποχωρισμός αφήνει ένα τεράστιο κενό. Ήταν ένας εμπνευσμένος πατέρας, ένα σημείο αναφοράς στη ζωή των παιδιών του» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τόνι Πάρκερ.

Γεννημένος στο Σικάγο το 1954, ο Πάρκερ Σίνιορ διέγραψε αξιόλογη καριέρα στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος σε ομάδες της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Γαλλίας. Αν και δεν έφτασε να παίξει στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, ξεχώριζε για το επιθετικό του ταλέντο και την ακρίβεια στο σουτ.

Ο ίδιος ο Τόνι Πάρκερ έχει αναφέρει πως κατά τα πρώτα δύο χρόνια του στο NBA, συζητούσε με τον πατέρα του μετά από κάθε αγώνα, αναλύοντας την απόδοσή του.

Μετά την κατάκτηση του πρώτου του τίτλου με τους San Antonio Spurs το 2003, ο Πάρκερ Σίνιορ του είπε: «Τώρα μπορείς να πετάξεις με τα δικά σου φτερά». Ο Τόνι παραδέχεται ότι κάθε φορά που μιλά δημόσια για τον πατέρα του, συγκινείται βαθιά.