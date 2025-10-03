Φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ πωλήθηκεγια 890 χιλιάδες δολάρια: Αυτή είναι η «χρυσή» λίστα

Στον αθλητισμό ανά τα χρόνια υπάρχουν πολλοί παίκτες - θρύλοι που εμπνέουν τον κόσμο και γίνονται είδωλα λόγω είτε του ταλέντου τους, είτε του χαρακτήρα είτε των επιτευγμάτων τους. Χωρίς αμφιβολία στον κόσμο του μπάσκετ και του NBA ένας από αυτούς είναι ο Κόμπι Μπράιαντ. Ο «Black Mamba» λατρεύτηκε από το κοινό και αγάπησε όσο τίποτα το άθλημα, το οποίο υπηρέτησε για χρόνια, πριν χάσει με τραγικό τρόπο την ζωή του, το 2020.

Το γεγονός οτί έχασε την ζωή του μαζί με την κόρη του Τζίτζι, σε δυστύχημα με το ελικόπτερο δεν άλλαξε καθόλου την λατρεία που έχει ο κόσμος στο πρόσωπο του. Ακόμα και μετά τον τραγικό του θάνατο, οι πιστοί του θαυμαστές και οι φίλοι του μπάσκετ ανά τον κόσμο, δεν τον ξέχασαν ποτέ. Απόδειξη αυτού, αποτελεί πως τα αντικείμενα που συνδέονται μαζί του, διατηρούν ακόμα την αξία τους, η οποία χρόνο με το χρόνο... αυξάνεται.

Για παράδειγμα πρίν από ενάμιση μήνα μία υπογεγραμμένη κάρτα από τους Τζόρνταν και Κόμπι, πωλήθηκε για το εξωφρενικό ποσό των 12.000.000 δολαρίων! Ενώ και ένας άλλος φανατικός θαυμαστής του Κόμπι ακολούθησε το παράδειγμα του ανοιχτοχέρη φίλου, ο οποίος φρόντισε να εξασφαλίσει μία φανέλα της συλλογής του Μπράιαντ, δαπανώντας 889.000 δολάρια!

Την συγκεκριμένη φανέλα, ο θρύλος του ΝΒΑ την φόρεσε το 2006, όταν οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Φοίνιξ Σάνς του Στίβ Νας και κέρδισαν με σκορ 118-112. Την συγκεκριμένη αναμέτρηση, έκρινε ο Κόμπι Μπράιαντ, σκοράροντας 24 πόντους και πετυχαίνοντας το νικητήριο καλάθι, λίγο πριν ο χρόνος εκπνεύσει. Φορώντας την εμφάνιση - σήμα κατατεθέν με το Νο.24 που πουλήθηκε στην δημοπρασία της Αμερικής, ο «Black Mamba» σημείωσε κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού έτους 50 ή και περισσότερους πόντους σε περισσότερους από 10 αγώνες.

Παρότι τα 890.000 δεν τα λές και λίγα, υπάρχουν memorabilia που φέρουν την υπογραφή του, τα οποία έχουν πουληθεί και για ακόμα περισσότερα χρήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μία εκ των παλιών του εμφανίσεων, που τέθηκε στη διάθεση του κοινού τον περασμένο Απρίλιο. Εκείνη, δημοπρατήθηκε στον οίκο Sotheby's και η τελική της τιμή κυμάνθηκε στα 7.000.000 δολάρια!

Η λίστα με τις 10 πολυτιμότερες φανέλες αθλητών στην ιστορία:

Φανέλα με το Νο.23, την οποία φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στους τελικούς του NBA, το 1998 - 10.1 εκατομμύρια δολάρια Φανέλα με το Νο.10, την οποία φόρεσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 1986 - 9.3 εκατομμύρια δολάρια * Η ακριβότερη πώληση ποδοσφαιρικής φανέλας στην ιστορία Φανέλα με το Νο.8, την οποία φόρεσε ο Κόμπι Μπράιαντ, στο ντεμπούτο με τους Λος Άντζελες Λέικερς - 7 εκατομμύρια δολάρια Φανέλα με το Νο.24, την οποία φόρεσε ο Κόμπι Μπράιαντ το 2007-2008, όταν και αναδείχθηκε MVP του NBA - 5.85 εκατομμύρια δολάρια Φανέλα με το Νο12, την οποία φόρεσε ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν το 1972 στους τελικούς του ΝΒΑ - 4.9 εκατομμύρια δολάρια Φανέλα με το Νο.23, την οποία φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν το 1996-1997 - 4.68 εκατομμύρια δολάρια Φανέλα με το Νο.23, την οποία φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στην pre-season του ΝΒΑ το 1984, 4.2 εκατομμύρια δολάρια Φανέλα με το Νο.5, την οποία φόρεσε ο ΛεΜρόν Τζέιμς στους τελικούς του ΝΒΑ το 2013 - 3.7 εκατομμύρια δολάρια Φανέλα με το Νο.24, την οποία φόρεσε ο Κόμπι Μπράιαντ στους τελικούς του ΝΒΑ του 2009 - 1.75 εκατομμύρια δολάρια Φανέλα με το Νο.32, την οποία φόρεσε ο Μάτζικ Τζόνσον στους τελικούς του ΝΒΑ το 1980 - 1.5 εκατομμύρια δολάρια