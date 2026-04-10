Το απρόσμενο φλερτ του Πέσιτς σε Ιταλίδα δημοσιογράφο μπροστά στις κάμερες

Μετά την εύκολη νίκη (94-84) της Μπάγερν επί της Μιλάνο στην Ιταλία, τα βλέμματα τράβηξε ο προπονητής των Γερμανών, Σβέτισλαβ Πέσιτς. Ο λόγος; Η post game συνέντευξη του στην Ιταλίδα δημοσιογράφο, Γάια Ακότο.

Στα 76 του χρόνια, ο Πέσιτς πέρα απο θρύλος του μπάσκετ φαίνεται πως το έχει ακόμα και με το φλερτ, καθώς με χιουμοριστικό τρόπο ζήτησε απο την δημοσιογράφο το τηλέφωνο της, ενώ την προσκάλεσε να έρχεται σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της Μπάγερν στην Γερμανία.

💬 "Bana telefon numaranı ver." 😅



🗣️🔴 Svetislav Pesic'in maç sonu röportajında keyfi yerinde olunca muhabire sataştı:



🎙️ Pesic: "İyi bir hafta oldu bizim için. Şimdi Bundesliga'ya bakacağız. Orası sizin bildiğiniz gibi değil. Takip etmezsiniz Bundesliga'yı.

— Hızlı Hücum (@hizlihucum) April 10, 2026

Αναλυτικά η συνομιλία τους

Κόουτς Πέσιτς: «Τώρα έχουμε την Bundesliga. Δεν ξέρεις την Bundesliga, δεν την παρακολουθείς;»

Γάια Ακότο: «Προσπαθώ να παρακολουθώ τα πάντα, αλλά η μέρα κόουτς ξέρετε έχει 24 ώρες»

Κόουτς Πέσιτς: «Η Γερμανία ξέρετε είναι πρωταθλήτρια κόσμου και Ευρώπης»

Γάια Ακότο: «Ξέρω, ξέρω ήμουν μέσα όταν κέρδισε. Παρακολουθώ τα πάντα όπως σας είπα»

Κόουτς Πέσιτς: «Σε προσκαλώ τότε στα playoffs, στα παιχνίδια μας»

Γάια Ακότο: «Αλήθεια; Θα είμαι εκεί τότε»

Κόουτς Πέσιτς: «Δώσε μου το τηλέφωνό σου και θα πω στους ανθρώπους του κλαμπ να το κανονίσουν αν θες να δεις αγώνα της Bundesliga»

Γάια Ακότο: «Είστε ένας θρύλος, με καλείτε, ασφαλώς θα είμαι εκεί»