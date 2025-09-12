Το προφίλ της Τουρκίας: Ο ηγέτης, οι σταθεροί πυλώνες και το όνειρο για μετάλλιο (video)

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια σε ημιτελικά EuroBasket και βρίσκει απέναντί της μια ομάδα που φέτος έχει δώσει ισχυρά διαπιστευτήρια. Η Τουρκία, με τον Εργκίν Αταμάν στον πάγκο και τον Αλπερέν Σενγκούν σε ρόλο απόλυτου ηγέτη, ταξίδεψε στη Ρίγα για να αφήσει το αποτύπωμά της και το κατάφερε. Με ρεκόρ 7-0 και εντυπωσιακές εμφανίσεις, οι «γείτονες» φτάνουν στον ημιτελικό με αυτοπεποίθηση και την «ταμπέλα» του φαβορί.

Το φαινόμενο Σενγκούν

Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται ο Αλπερέν Σενγκούν. Ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς εξελίσσεται σε έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες της διοργάνωσης, θυμίζοντας περισσότερο «point center» παρά έναν παραδοσιακό ψηλό. Με 21,6 πόντους, 10,9 ριμπάουντ και 7,1 ασίστ ανά παιχνίδι, οδηγεί την Τουρκία σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού: σκοράρει, μαζεύει ριμπάουντ, εμπνέει και δημιουργεί, όντας ο κορυφαίος πάσερ της διοργάνωσης.

Μάλιστα με το triple-double στον προημιτελικό απέναντι στην Πολωνία έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο νεοτέρος παίκτης που πετυχαίνει διψήφιο αριθμό πόντων, ασίστ, ριμπάουντ σε EuroBasket και μόλις ο έκτος συνολικά στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο Αταμάν και η πράσινη «πινελιά»



Στον πάγκο της Τουρκίας κάθεται ένας γνώριμος του ελληνικού μπάσκετ: ο Εργκίν Αταμάν, ο άνθρωπος που οδήγησε τον Παναθηναϊκό AKTOR στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Αταμάν, που κερδίζει με διαφορά την ψηφοφορία του κοινού για τον κορυφαίο προπονητή του τουρνουά, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Βασίλη Σπανούλη δεν είναι μόνος του. Έχει στο πλευρό του τον βοηθό του από τον Παναθηναϊκό, Τσενκ Γιλντιρίμ, ενώ στην αποστολή της Τουρκίας βρίσκονται και δύο παίκτες της ελληνικής ομάδας. Ο λόγος για τον Τσεντί Οσμάν και τον Ομέρ Γιουρτσεβέν. Ο Οσμάν, ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες της «πράσινης» κερκίδας, έχει εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις του, ενώ ο Γιουρτσεβέν, έχει «χάσει» την εμπιστοσύνη του Αταμάν και από τη φάση των «16» και έπειτα, ο ρόλος του έχει περιοριστεί αισθητά.

Οι λύσεις πίσω από τον «ΜVP»

Δίπλα στον Σενγκούν, η Τουρκία έχει πληθώρα λύσεων. Εκτός από τον Τσεντί Οσμάν, που έχει έρθει με φόρα από την εντυπωσιακή του σεζόν στον Παναθηναϊκό και με μέσο όρο κοντά στους 15 πόντους αποτελεί μια σημαντική απειλή από την περιφέρεια και στο transition, υπάρχουν και άλλοι παίκτες «βαρόμετρα» για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο Σέιν Λάρκιν, που αγωνίζεται ως νατουραλιζέ, συνεχίζει να αποτελεί τον εγκέφαλο της ομάδας: με 11 πόντους και 4,6 ασίστ ανά παιχνίδι, είναι αυτός που κρατά το τιμόνι στις πιο κρίσιμες στιγμές. Ο Φουρκάν Κορκμάζ προσθέτει σκοράρισμα και ενέργεια, ενώ ο εκρηκτικός Άντεμ Μπόνα δίνει στον Αταμάν ένα «όπλο» ειδικών αποστολών, με δύναμη και αθλητικότητα κοντά στη ρακέτα.

Η αήττητη διαδρομή

Η Τουρκία έφτασε στα ημιτελικά με τρόπο που δύσκολα αφήνει αμφιβολίες. Από την πρεμιέρα απέναντι στη Λετονία, όπου επικράτησε με εμφατικό 93-73, μέχρι την κρίσιμη νίκη επί της Σερβίας σε ένα ματς-ορόσημο της φάσης των ομίλων, η ομάδα του Αταμάν απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Η πρόκριση απέναντι στην Πολωνία ήρθε με νέα παράσταση του Σενγκούν, αλλά και με τη συνολική εικόνα μιας ομάδας που δείχνει ώριμη, πειθαρχημένη και γεμάτη ενέργεια. Με 7 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, η Τουρκία μπαίνει στον ημιτελικό με τη σφραγίδα της συνέπειας και της ανωτερότητας.

Τα χαρακτηριστικά

Αγωνιστικά, η Τουρκία συνδυάζει δύναμη και μοντέρνο μπάσκετ. Παίζει σε υψηλό ρυθμό, πιέζει στην άμυνα και στηρίζεται στο εξαιρετικό της τρίποντο, καθώς είναι η πιο εύστοχη ομάδα στη διοργάνωση, με ποσοστό που ξεπερνά το 44%. Σε πέντε από τα επτά παιχνίδια της στο τουρνουά έχει σκοράρει πάνω από 90 πόντους, κάτι που δείχνει το επιθετικό της εύρος. Ταυτόχρονα, κερδίζει μάχες κάτω από το καλάθι και στο τομέα των ριμπάουντ (37,6 κατά μέσο όρο) και δείχνει διάθεση να παίξει με ένταση στο πίσω μέρος του παρκέ, με 7,1 κλεψίματα ανά παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που δεν χαρίζεται, που επιδιώκει τη φυσική επαφή, αλλά παράλληλα διαθέτει ποιότητα και ταλέντο σε κάθε θέση.

Ραντεβού με την ιστορία

Για την Ελλάδα, η αναμέτρηση με την Τουρκία μοιάζει με την απόλυτη πρόκληση. Η Εθνική μας μπαίνει στον ημιτελικό με φόρα από την επιβλητική εμφάνιση απέναντι στη Λιθουανία, αλλά απέναντί της βρίσκεται ένα σύνολο που μέχρι στιγμής δεν έχει αφήσει αμφιβολίες. Ο Σενγκούν είναι ο παίκτης-κλειδί, ο Όσμαν και ο Λάρκιν οι σταθεροί πυλώνες, ενώ η συνολική εικόνα της Τουρκίας αποτυπώνει μια ομάδα αποφασισμένη να φτάσει στον τελικό.

Η μονομαχία στη Ρίγα δεν είναι απλώς μια μάχη για το μετάλλιο: είναι η σύγκρουση δύο κόσμων που επιστρέφουν δυναμικά στη μεγάλη σκηνή. Και η Τουρκία, με την αήττητη πορεία της, το ταλέντο της και την επιρροή του Αταμάν, μοιάζει έτοιμη να διεκδικήσει τη θέση της στην κορυφή.

Ο δρόμος της Τουρκίας έως τα ημιτελικά

Τουρκία - Πολωνία 91-77 (Προημιτελικά)

Τουρκία - Σουηδία 85-79 (Φάση των 16)

Τουρκία - Σερβία 95-90 (Όμιλος)

Εσθονία - Τουρκία 64-84 (Όμιλος)

Τουρκία - Πορτογαλία 95-54 (Όμιλος)

Τουρκία - Τσεχία 92-78 (Όμιλος)

Λετονία - Τουρκία 73-93 (Όμιλος)

Το ρόστερ της Τουρκίας