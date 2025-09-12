Ο Σρέντερ «ξέρανε» την Φινλανδία και έστειλε την Γερμανία στον τελικό του Eurobasket (98-86)

Το πρώτο εισιτήριο του τελικού στο EuroBasket 2025 είναι γεγονός. Η... ανίκητη (και άχαστη στο πρώτο ημίχρονο) Γερμανία επιβλήθηκε με 98-86 της μαχητικής Φινλανδίας αποδεικνύοντας την ανωτερότητα της σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Πρωταγωνιστής του πρώτου ημιτελικού ήταν αναμφίβολα ο Ντένις Σρέντερ, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους, μοίρασε 12 ριμπάουντ και οδήγησε την εθνική του ομάδα στον τελικό. Μεγάλη εμφάνιση από πλευράς Γερμανίας έκανε και ο Βάγκνερ με 22 πόντους, ενώ για την Φινλανδία κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Νκάμουα (21 πόντους και 8 ριμπάουντ).

Πλέον, οι Γερμανοί περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους στον τελικό της Κυριακής, ο οποίος θα προκύψει από την σπουδαία αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Το ματς

Όπως αναμενόταν ο πρώτος ημιτελικός ξεκίνησε με ρυθμό... NBA, με τις δύο ομάδες να χαρίζουν όμορφες φάσεις και θέαμα. Το εκρηκτικό πρώτο τετράλεπτο της Φινλανδίας που της έδωσε ένα πρόωρο +8 γρήγορα ψαλιδίστηκε από την Γερμανία, που με ένα σερί 10-0 πήρε «κεφάλι στο σκορ (21-18, 7'). Η διαφορά υπέρ των τυπικά γηπεδούχων αυξήθηκε στο +8, με πρωταγωνιστή στο πρώτο δεκάλεπτο του Βάγκνερ.

Η Γερμανία ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση της στη 2η περίοδο, αυξάνοντας διαρκώς το προβάδισμα της. Βάγκνερ και Σρέντερ σκόραρν με όποιον τρόπο ήθελαν, ανεβάζοντας σε κάποιο σημείο την διαφορά στο +19 (49-30, 15'). Το μόνο που κατάφεραν οι Φινλανδοί πριν το ημίχρονο ήταν να μειώσουν τη διαφορά στους 14 πόντους, σε ένα καταιγιστικό πρώτο μέρος για την παρέα του Σρέντερ. Σκορ ημιχρόνου 61-47.

Οι μαχητικοί Φινλανδοί δεν πτοήθηκαν από την αδιανόητη επιθετική ευστοχία της Γερμανίας και προσπάθησαν να επιστρέψουν στο ματς στο 3ο δεκάλεπτο. Και τα κατάφεραν. Με ένα τρομερό σερί 11-0 και το τρίποντο του Ματζούνι η απόσταση μειώθηκε στους έξι, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στα υπόλοιπα λεπτά ενός σπουδαίου ημιτελικού (77-71, 28').

Η... αντεπίθεση της Φινλανδίας κόπηκε απότομα στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τους «Λύκους» να χάνουν πολλές ευκαιρίες να επιστρέψουν για τα καλά στο παιχνίδι. Το τρίποντο του Ντα Σίλβα 3:49' πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ουσιαστικά «κλείδωσε» την μεγάλη νίκη για την Γερμανία, η οποία περιμένει από τον έτερο ημιτελικό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας τον αντίπαλο της στον τελικό της Κυριακής.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 61-47, 81-73, 98-86.