Ο Σρέντερ «ξέρανε» την Φινλανδία και έστειλε την Γερμανία στον τελικό του Eurobasket (98-86)
Η Γερμανία με απίθανο πρώτο μέρος έβαλε... τέλος στο θαύμα της Φινλανδίας και έκλεισε το εισιτήριο της στον τελικό του EuroBasket.
Το πρώτο εισιτήριο του τελικού στο EuroBasket 2025 είναι γεγονός. Η... ανίκητη (και άχαστη στο πρώτο ημίχρονο) Γερμανία επιβλήθηκε με 98-86 της μαχητικής Φινλανδίας αποδεικνύοντας την ανωτερότητα της σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Πρωταγωνιστής του πρώτου ημιτελικού ήταν αναμφίβολα ο Ντένις Σρέντερ, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους, μοίρασε 12 ριμπάουντ και οδήγησε την εθνική του ομάδα στον τελικό. Μεγάλη εμφάνιση από πλευράς Γερμανίας έκανε και ο Βάγκνερ με 22 πόντους, ενώ για την Φινλανδία κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Νκάμουα (21 πόντους και 8 ριμπάουντ).
Πλέον, οι Γερμανοί περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους στον τελικό της Κυριακής, ο οποίος θα προκύψει από την σπουδαία αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.
Το ματς
Όπως αναμενόταν ο πρώτος ημιτελικός ξεκίνησε με ρυθμό... NBA, με τις δύο ομάδες να χαρίζουν όμορφες φάσεις και θέαμα. Το εκρηκτικό πρώτο τετράλεπτο της Φινλανδίας που της έδωσε ένα πρόωρο +8 γρήγορα ψαλιδίστηκε από την Γερμανία, που με ένα σερί 10-0 πήρε «κεφάλι στο σκορ (21-18, 7'). Η διαφορά υπέρ των τυπικά γηπεδούχων αυξήθηκε στο +8, με πρωταγωνιστή στο πρώτο δεκάλεπτο του Βάγκνερ.
Η Γερμανία ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση της στη 2η περίοδο, αυξάνοντας διαρκώς το προβάδισμα της. Βάγκνερ και Σρέντερ σκόραρν με όποιον τρόπο ήθελαν, ανεβάζοντας σε κάποιο σημείο την διαφορά στο +19 (49-30, 15'). Το μόνο που κατάφεραν οι Φινλανδοί πριν το ημίχρονο ήταν να μειώσουν τη διαφορά στους 14 πόντους, σε ένα καταιγιστικό πρώτο μέρος για την παρέα του Σρέντερ. Σκορ ημιχρόνου 61-47.
Οι μαχητικοί Φινλανδοί δεν πτοήθηκαν από την αδιανόητη επιθετική ευστοχία της Γερμανίας και προσπάθησαν να επιστρέψουν στο ματς στο 3ο δεκάλεπτο. Και τα κατάφεραν. Με ένα τρομερό σερί 11-0 και το τρίποντο του Ματζούνι η απόσταση μειώθηκε στους έξι, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στα υπόλοιπα λεπτά ενός σπουδαίου ημιτελικού (77-71, 28').
Η... αντεπίθεση της Φινλανδίας κόπηκε απότομα στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τους «Λύκους» να χάνουν πολλές ευκαιρίες να επιστρέψουν για τα καλά στο παιχνίδι. Το τρίποντο του Ντα Σίλβα 3:49' πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ουσιαστικά «κλείδωσε» την μεγάλη νίκη για την Γερμανία, η οποία περιμένει από τον έτερο ημιτελικό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας τον αντίπαλο της στον τελικό της Κυριακής.
Τα δεκάλεπτα: 30-26, 61-47, 81-73, 98-86.