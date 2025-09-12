«Τρομακτικό» πρώτο ημίχρονο από την Γερμανία, έβαλε 61 πόντους και... άγγιξε ρεκόρ 30 χρόνων

Το πρώτο εισιτήριο του τελικού στο EuroBasket 2025 είναι γεγονός. Η... ανίκητη (και άχαστη στο πρώτο ημίχρονο) Γερμανία επιβλήθηκε με 98-86 της μαχητικής Φινλανδίας αποδεικνύοντας την ανωτερότητα της σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αν και οι Φινλανδοί ξεκίνησαν πιο δυνατά και έδειξαν καλύτερα προετοιμασμένοι, οι Γερμανοί γρήγορα ισορρόπησαν το παιχνίδι και επέβαλαν πλήρως τον δικό τους ρυθμό.

Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού είχε ήδη «χτίσει» προβάδισμα 14 πόντων (61-47). Μέσα σε μόλις 20 αγωνιστικά λεπτά, η Γερμανία πέτυχε πάνω από 60 πόντους, έχοντας 7/15 τρίποντα, με τον Φραντς Βάγκνερ να ξεχωρίζει στην επίθεση σημειώνοντας 20 πόντους.

Οι 61 πόντοι στο πρώτο μέρος δεν ήταν απλώς εντυπωσιακοί αλλά και ιστορικοί, αφού αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί σε ημίχρονο ημιτελικού EuroBasket. Το ρεκόρ παραμένει στα χέρια της Σοβιετικής Ένωσης από το 1985, όταν είχε σημειώσει 73 πόντους κόντρα στην Ιταλία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία είναι η μοναδική ομάδα των τελευταίων 30 χρόνων που έχει σκοράρει περισσότερους από 50 πόντους σε ημιτελικό EuroBasket, κάτι που είχε καταφέρει ξανά το 2022 με τους 51 πόντους απέναντι στην Ισπανία.