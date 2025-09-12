Βραδιά... αρνητικών ρεκόρ για την Εθνική, η πιο βαριά ήττα των τελευταίων 32 χρόνων

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε μία από τις πιο «μαύρες» βραδιές της σύγχρονης ιστορίας της. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε με 94-68 από την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν στον ημιτελικό του EuroBasket και έμεινε εκτός του μεγάλου τελικού, υποχρεωμένο πλέον να παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο.

Πέρα από τον αποκλεισμό, η βαριά ήττα συνοδεύτηκε από δύο αρνητικά σερί που «έσπασαν» με τον χειρότερο τρόπο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε για πρώτη φορά έπειτα από 11 σερί εμφανίσεις κάτω από τους 25 πόντους με τη «γαλανόλευκη», ενώ το τελικό -26 αποτελεί τη μεγαλύτερη διαφορά ήττας εδώ και 32 χρόνια, μετά το -40 (59-99) απέναντι στην Κροατία στον μικρό τελικό του EuroBasket 1993 στο Μόναχο.

Η Ελλάδα θα προσπαθήσει να αφήσει πίσω της τη βαριά ήττα και να επιστρέψει με ένα μετάλλιο, αντιμετωπίζοντας τη Φινλανδία στον μικρό τελικό της Κυριακής (14/9, 17:00).