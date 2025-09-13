EuroBasket 2025: Το τηλεφώνημα Ερντογάν σε Αταμάν μετά τη νίκη - «Η δεύτερη θέση δεν μας ικανοποιεί»

Η Τουρκία πέτυχε μία πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Ελλάδα και πήρε την πρόκριση στον τελικό του EuroBasket 2025, κάτι που χαροποίησε ιδιαιτέρως και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος της χώρας, μάλιστα, ήρθε σε επικοινωνία με τον Εργκίν Αταμάν, αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο Πρόεδρος της Τουρκίας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Νεολαίας και Αθλητισμού, Οσμάν Ασκίν Μπακ, ο οποίος βρισκόταν στα αποδυτήρια μαζί με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Χινταγιέτ Τούρκογλου.

Ο Τούρκος υπουργός παρέδωσε το τηλέφωνο στον Εργκίν Αταμάν. Κατά τη συνομιλία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη την ομάδα με τα εξής λόγια: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος. Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου σε εσένα, στον Χινταγιέτ Τούρκογλου και σε όλους τους αθλητές για τη χαρά που μας προσφέρατε. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ, να ζήσετε πολλά χρόνια».

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Τουρκίας απάντησε ευχαριστώντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Ο τελικός είναι απέναντι στη Γερμανία το βράδυ της Κυριακής. Θεού θέλοντος, θα νικήσουμε και εκεί. Η δεύτερη θέση δεν μας ικανοποιεί».

Μετά την ολοκλήρωση της συνομιλίας, οι διεθνείς μπάσκετμπολίστες χειροκρότησαν για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους στον Πρόεδρο της χώρας για τα συγχαρητήριά του.

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Χ, ο Ερντογάν είχε συγχαρεί δημόσια την ομάδα του Εργκίν Αταμάν και είχε εκφράσει την ελπίδα να σηκώσει το τρόπαιο απέναντι στη Γερμανία. «Εύχομαι να σας βοηθήσει ο Αλλάχ και το αποτέλεσμα στον τελικό την Κυριακή να είναι η κατάκτηση του τροπαίου του Ευρωμπάσκετ» έγραψε χαρακτηριστικά.

Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun #12DevAdam! 🇹🇷🏀https://t.co/5hPywHaICj — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 12, 2025

Ο τελικός με τη Γερμανία την Κυριακή (21:00) θα είναι ο δεύτερος στην ιστορία της Τουρκίας στο Eurobasket, μετά τον πρώτο το 2001, όταν είχαν ηττηθεί από τη Σερβία εντός έδρας.



