Στα αποδυτήρια της εθνικής Τουρκίας ο Ερντογάν - Συνομίλησε με Αταμάν και Οσμάν (vid)

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθηκε τα αποδυτήρια της Εθνικής Τουρκίας μετά τη νίκη της επί της Βοσνίας, σε έναν αγώνα όπου η δευτεραθλήτρια Ευρώπης επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της πανηγυρίζοντας μια εύκολη νίκη.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο πρόεδρος της Τουρκίας βρέθηκε δίπλα στους διεθνείς, συνομίλησε με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, ενώ είχε παρατεταμένη συζήτηση με τον ομοσπονδιακό προπονητή και τεχνικό του Παναθηναϊκού AKTOR, Εργκίν Αταμάν. Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο Τζέντι Όσμαν, με τον Ερντογάν να ανταλλάσσει λόγια και με τον παίκτη των «πράσινων», ο οποίος πρωταγωνίστησε με την Εθνική του στο πρόσφατο Eurobasket.

Την επίσκεψη στα αποδυτήρια συνόδευσαν ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ, Χέντο Τούρκογλου, καθώς και ο Αχμέτ Νταβούτογλου, με όλους να συγχαίρουν την ομάδα για την επιβλητική της εμφάνιση και την πορεία της προς το ερχόμενο Μουντομπάσκετ.