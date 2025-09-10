Όταν η Εθνική Ελλάδας ταπείνωσε τον Εργκίν Αταμάν - Σόου με τεχνικές ποινές σε γαλανόλευκη νίκη

Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο EuroBasket, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Λιθουανίας στους «8» της διοργάνωσης για να επιστρέψει στη ζώνη των μεταλλίων μεγάλης διοργάνωσης έπειτα από 16 χρόνια. Εκεί, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα τεθεί αντιμέτωπο με την Τουρκία, η οποία επίσης έχει παρουσιάσει ένα εξαιρετικό πρόσωπο καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά ως τώρα.

Προπονητής της εθνικής ομάδας της γειτονικής χώρας από το 2022 είναι o πλέον... γνώριμος στο ελληνικό κοινό, Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος τεχνικός, ο οποίος από το 2023 βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR και οδήγησε το «τριφύλλι» στην κατάκτηση της EuroLeague για 7η φόρα στην ιστορία της ομάδας, έχει αντιμετωπίσει την Ελλάδα μονάχα μια φορά από όταν ανέλαβε την Τουρκία και αυτή σε ανεπίσημο αγώνα. Το αποτέλεσμα του αγώνα: νίκη της Εθνικής μας και... σόου του Αταμάν με τεχνικές ποινές και... νεύρα!

Η επεισοδιακή αναμέτρηση για το Ακρόπολις

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν τελευταία φορά στις 19 Αυγούστου του 2022, πρώτη (και μοναδική έως την ερχόμενη Παρασκευή) φορά με τεχνικό στην Τουρκία τον Εργκίν Αταμάν. Παρά το γεγονός πως η αναμέτρηση ήταν φιλικού χαρακτήρα, ο -πάντα- αντιδραστικός προπονητής του Παναθηναϊκού είχε καταφέρει να αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές, αρνούμενος μάλιστα να αποχωρήσει από το παρκέ όπως ορίζει ο κανονισμός.

Ο τότε ομοσπονδιακός τεχνικός της «Γαλανόλευκης», Δημήτρης Ιτούδης, πήγε προς το μέρος του Αταμάν για να τον ηρεμίσει και να προσπαθήσει να του... αλλάξει την γνώμη, ώστε να υπάρξει και συνέχεια στην αναμέτρηση. Τελικά η λύση βρέθηκε κάπου στη... μέση, με τον Τούρκο τεχνικό να μην αποχωρεί για τα αποδυτήρια, αλλά να κάθεται λίγο δίπλα από τον πάγκο της ομάδας του για να παρακολουθήσει την συνέχεια της αναμέτρησης.

Το τελικό αποτέλεσμα του... μοναδικού συναπαντήματος της Εθνικής μας με τον Αταμάν ολοκληρώθηκε με νίκη 89-80 του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, με την ελπίδα και την προσδοκία όλων να είναι η επανάληψη του ίδιου αποτελέσματος στον κρίσιμο ημιτελικό τηε Xiamo Arena στη Ρίγα, το βράδυ της Παρασκευής (12/9). Στο μεγαλύτερο -μέχρι το επόμενο- παιχνίδι της τελευταίας 15ετίας για το ελληνικό μπάσκετ...