Live η «μάχη» της Ελλάδας κόντρα στη Λιθουανία για τη φάση των «8» του Eurobasket

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης του δεύτερου προημιτελικού του Eurobasket 2025 ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιθουανία.

EUROKINISSI
Η Εθνική Ελλάδας, ξεπέρασε το εμπόδιο του Ισραήλ στη φάση των «16» του Eurobasket 2025 και θα «μονομαχήσει» στον προημιτελικό με τη Λιθουανία (9/9,21:00) για μία θέση στους «4» όπου περιμένει ήδη η Τουρκία, με τη «γαλανόλευκη» να στοχεύει στην επιστροφή της στη ζώνη των μεταλλίων έπειτα από 16 χρόνια.

