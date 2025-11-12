Κουτάισι - Περιστέρι 53-101: Εμφατική «κατοστάρα» στη Γεωργία για το FIBA Europe Cup

Το Περιστέρι επέστρεψε στις νίκες στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου επικράτησε 101-53 της Κουτάισι στη Γεωργία για την πέμπτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Θυμίζουμε ότι η ομάδα των δυτικών προααστίων είχε ηττηθεί την προηγούμενη αγωνιστική στην έδρα της από την Μπιλμπάο.



Το Περιστέρι έφτασε τους 9 βαθμούς στον πέμπτο όμιλο, όσους και η ισπανική ομάδα. Η ομάδα των δυτικών προαστίων εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του ομίλου και θα κυνηγήσει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι πρώτες ομάδες κάθε ομίλου και οι έξι καλύτερες δεύτερες θα εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.



Το Περιστέρι έδειξε με το ξεκίνημα του αγώνα τη δυναμική του και κατάφερε από την πρώτη, κιόλας, περίοδο να πάρει το πάνω χέρι. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου συνέχισε να έχει το πόδι στο γκάζι και η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 50 πόντους (!) για το 101-51 λίγα δεύτερα πριν το φινάλε του αγώνα.



Η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων επέτρεψε στον Βασίλη Ξανθόπουλο να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Έλληνας προπονητής χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του και τους νεαρούς Αλέξανδρο Θωμάκο, Νίκο Τζιάλλα και Δημήτρη Παπαγεωργίου.



Αξίζει να σημειώσουμε ότι σκόραραν όλοι οι παίκτες του Περιστερίου. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε πρώτο σκόρερ τον Γιάκομπ Φαν Τούμπεργκεν με 18 πόντους.