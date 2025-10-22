Περιστέρι - Κουτάισι 102-67 : Γιόρτασε τα 54α γενέθλια του με «κατοστάρα» στο FIBA Europe Cup

Το Περιστέρι για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup, υποδέχθηκε στα δυτικά προάστια της Αθήνας την Κουτάισι από τη Γεωργία, αν μη άλλο σε μια αναμέτρηση η οποία είχε μεγάλο δείκτη ευκολίας. Αν η ομάδα παίξει προσεκτικά. Καθώς κανένας αντίπαλος δεν πρέπει να υποτιμάται.

Βέβαια, η ελληνική ομάδα, δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα και επικράτησε εμφατικά με σκορ 102-67.

Η εξέλιξη του ματς

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου, εκκίνησαν στην αναμέτρηση με... το πόδι στο γκάζι! Τρέχοντας μάλιστα σερί στην αρχή της αναμέτρησης, 16-2, δείχνοντας στους Γεωργιανούς πως δεν πρόκειται να έχουν ένα άνετο βράδυ στην Αθήνα. Ο ΒανΤούμπεργκεν, ήδη στα πρώτα πέντε λεπτά ήταν διψήφιος, δείχνοντας πως το Περιστέρι μπορεί να βασιστεί στις επιθετικές του αρετές.

Παίρνοντας πόντους από όποιον παίκτη πατούσε στο παρκέ, η ελληνική ομάδα κατόρθωσε να διατηρεί σταθερά μια διψήφια διαφορά, η οποία έκανε πολύ πιο εύκολη τη ζωή της στο παιχνίδι. Με 15/18 σουτ δυο πόντων μέχρι εκείνο το σημείο, τα πράγματα δεδομένα ήταν πολύ άνετα για το Περιστέρι. Με την Κουτάισι να μην μπορεί με κανέναν τρόπο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, το υπόλοιπο ματς φάνταζε... διαδικαστικού χαρακτήρα! Ιδίως όταν η άμυνα του Περιστερίου ήταν κορυφαία σε κάθε λεπτό του παιχνιδιού.

Και στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν αντιμετώπισε καμία απολύτως δυσκολία. Ο Έλληνας κόουτς είχε την ευκαιρία να δει πολλά πράγματα από τους παίκτες του, οι οποίοι ήταν παραγωγικότατοι στο παρκέ! Το τελικό , εδραιώνει το Περιστέρι στην πρώτη θέση του ομίλου του στο FIBA Europe Cup, σε συνδυασμό με το μεγάλοι διπλό την πρώτη αγωνιστική στην Ισπανία εναντίον της Μπιλμπάο.

Περιστέρι: Νίκολς, Καρδένας, Βαν Τούμπεργκεν, Πέιν, Ιτούνας, Μουράτος, Θωμάλος, Αμπερκρόμπι, Κακλαμανάκης, Χάρις, Γιάνκοβιτς, Παπαγεωργίου

Tα δεκάλεπτα: 30-19, 49-27, 76-46, 102-67

