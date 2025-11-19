Μπρνο - Περιστέρι 73-87: Πέρασε από την Τσεχία και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup

Η αναμέτρηση με την Μπρνο για το Περιστέρι ήταν ένα παιχνίδι... must win για την ομάδα των δυτικών προαστίων της Αθήνας. Στόχος, μονάχα η νίκη, για να... κλειδώσει σιγά σιγά την παρουσία του στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup.



Με τη νίκη αυτή κόντρα στους Τσέχους, με σκορ 73-87, οι «κυανοκίτρινοι» κλείνουν ραντεβού στην επόμενη... στάση της δεύτερη τη τάξει διοργάνωσης της FIBA.



Η εξέλιξη του ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την τσεχική ομάδα να έχει την καλύτερη εικόνα. Κυρίως στην επίθεση βασικά, με τους παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου να δυσκολεύονται να περιορίσουν τις αντίπαλες προσπάθειες. Χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο δεκάλεπτο, το Περιστέρι δέχθηκε 27 πόντους! Κύριος εκφραστής αυτών των ενεργειών ο Άντονι Γουίλιαμς και ο Πετρ Κρίβανεκ.



Στη δεύτερη περίοδο όμως, η Ελληνική ομάδα είχε μια απίστευτη εικόνα! Σκοράροντας 28 πόντους, δεχόμενη μόλις 15, διατηρώντας σχεδόν διψήφια διαφορά όταν οι δυο πλευρές πήγαν στα αποδυτήρια (42-51, 20΄). Κορυφαίος για ακόμα μια βραδιά ο Τάι Νίκολς έχοντας 16 πόντους και πέντε ασίστ σε 17 λεπτά αγωνιστικής δράσης! 12 πόντους προσέθεσε ο Τζον Ιττούνας.



Mε 2-9 ξεκίνησε το Περιστέρι το δεύτερο μέρος (44-60, 23'), προσυπογράφοντας σχεδόν μια νίκη μισή πρόκριση στην επόμενη φάση. Και όμως, η Μπρνό με τους Κριβάνεκ και Γουίλιαμς ξανά έτρεξε σερί 10-0 και έκανε ξανά την αναμέτρηση... ντέρμπι μέσα σε μόλις δυο λεπτά. Ο Τούμπεργκεν και ο Ιττούνας ήταν δυο εκ των παραγόντων που διατηρούσαν το Περιστέρι μπροστά στο σκορ, στο διάστημα που ο Νίκολς έπαιρνε μερικές απαραίτητες ανάσες στην τρίτη περίοδο, (61-72, 30').



Στην τελευταία περίοδο, με αρκετούς παίκτες να έχουν ξεκουραστεί και να είναι έτοιμοι για το φινάλε, το τρομερό απόψε Περιστέρι (για ακόμα μια φορά φέτος), είχες μοναδικό στόχο να διατηρεί τη διαφορά που είχε. Οι Τσέχοι έμοιαζαν να έχουν... χάσει την ψυχολογία τους, καθώς έβλεπαν πως με κανέναν τρόπο δεν μπορούν να βγάλουν αντίδραση. Και η κατάληξη ήταν νίκη... πρόκριση!



Κορυφαίος απόψε, ο Τάι Νίκολς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 6 τελικές πάσες και πέντε κλεψίματα. Απόλυτος παράγοντας ο Ιττούνας με 17 πόντους και 5/9 τρίποντα!



Τα δεκάλεπτα: 27-23, 42-51, 62-71, 73-87

Πηγή: Athletiko.gr