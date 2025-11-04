mediatel: επίσημος χορηγός του Περιστερίου betsson

Η mediatel, κορυφαία ελληνική εταιρεία με ηγετική θέση στο χώρο των υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, ξεκινάει τη συνεργασία της με μια από τις πλέον ιστορικές ομάδες μπάσκετ των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα, το Περιστέρι betsson, το οποίο θα υποστηρίζει ως επίσημος χορηγός για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η mediatel θα δίνει ενεργά το παρών στους εντός έδρας αγώνες της ομάδας, ενώ θα αναπτύξει - από κοινού με την ΚΑΕ Περιστέρι - δράσεις και προγράμματα για την ενίσχυση της εμπειρίας των φιλάθλων αλλά και για τη σύνδεση του αθλητισμού με την κοινωνική υπευθυνότητα, ενδυναμώνοντας τη σύνδεση της εταιρείας με τους φιλάθλους και την τοπική κοινότητα.

Ο Ευάγγελος Βόγκλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της mediatel, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που γινόμαστε μέρος της μεγάλης οικογένειας της ΚΑΕ Περιστέρι. Στη mediatel, πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να ενώνει, να εμπνέει και να δημιουργεί πρότυπα για τις επόμενες γενιές. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, φιλοδοξούμε να προάγουμε την ομαδικότητα, το πάθος για διάκριση και τη συλλογική προσπάθεια, αξίες που διαμορφώνουν το σήμερα και εμπνέουν νέες προσπάθειες και πρωτοβουλίες, μέσα και έξω από τα γήπεδα.».

Ο Πάνος Βασιλάρας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ Περιστέρι, ανέφερε: «Η mediatel είναι συνυφασμένη με τις έννοιες της υψηλής απόδοσης και της ευρύτερης προσφοράς και υπό αυτή την έννοια ξεπερνά τα όρια του επιχειρηματικού της κλάδου. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή η συνεργασία με τη mediatel, καθώς ακριβώς αυτές οι έννοιες είναι που καθοδηγούν τη δράση μας στο Περιστέρι betsson: υψηλή απόδοση, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, και προσφορά στην πόλη μας και στον κόσμο της, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής δράσης».

Η χορηγική συνεργασία με το Περιστέρι betsson εντάσσεται στο συνολικό πλάνο που υλοποιεί με συνέπεια η mediatel τα τελευταία χρόνια, με στόχο τη στήριξη της κοινωνίας μέσα από την υποστήριξη κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων.