Μπέλα Χαντίντ: Η λεπτομέρεια στο εντυπωσιακό catwalk της που ανησύχησε τους φαν - «Απλά επιβιώνει»

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της Μπέλα Χαντίντ στις πασαρέλες μετά από μήνες απουσίας προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού αλλά και ανησυχίας στους θαυμαστές της. Το διάσημο μοντέλο, που έλαμψε στο φαντασμαγορικό σόου της Victoria’s Secret στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Τετάρτης (15/10), εντυπωσίασε με την εκρηκτική της εμφάνιση, ωστόσο τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα άναψαν «φωτιές». Πολλοί χρήστες παρατήρησαν σημάδια κόπωσης ή δυσφορίας, εν μέσω της γνωστής μάχης της 29χρονης σταρ με τη νόσο του Lyme, με πολλούς να σχολιάζουν χαρακτηριστικά ότι «βρίσκεται σε λειτουργία επιβίωσης».

Η σούπερ σταρ του μόντελινγκ, συνοδευόμενη από την μεγαλύτερη αδελφή της Τζίτζι, «άνοιξε» το σόου με ένα καυτό κόκκινο σετ εσωρούχων, ενώ στη λήξη του εμφανίστηκε ξανά με ένα εντελώς διαφορετικό look που αποτελούταν από ένα ασημένιο σουτιέν με κρόσσια και τεράστια λευκά φτερά αγγέλου.

Ωστόσο, βίντεο με αυτή της την εμφάνιση πυροδότησαν τα σενάρια γύρω από την υγεία της. Στο κλιπ, η 29χρονη φαίνεται να κοιτάζει προς τα κάτω αρκετές φορές καθώς περπατά στην πασαρέλα και, σε κάποια στιγμή, να πιάνει τα φτερά της για στήριξη.

«Μπορείτε να το δείτε στο πρόσωπό της. Είναι κάπως σφιγμένη εδώ. Δείτε ότι προσπαθεί να παίξει με τους ώμους της προσπαθώντας να κρατήσει τα φτερά που φοράει» υποστηρίζει ο χρήστης που ανέβασε το επίμαχο βίντεο.

Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το βίντεο η Μπέλα Χαντίντ φαίνεται κάπως διαφορετική. Ο λόγος μάλλον οφείλεται όμως στο βάρος των φτερών που αγγίζουν τα 22 κιλά. Οι χρήστες των social media ωστόσο σκέφτηκαν πως μπορεί να οφείλεται και στο πρόβλημα υγείας της.

«Ω, Θεέ μου, νόμιζα ότι ήμουν μόνο εγώ — φαινόταν να πονάει», «αυτά τα φτερά είναι πολύ βαριά και αυτή είναι πολύ αδύνατη. Είναι επίσης πολύ άρρωστη. Παρόλα αυτά, έσκισε», «φαινόταν ότι είτε θα λιποθυμούσε είτε τα φτερά ήταν πολύ βαριά», «φαινόταν ΤΟΣΟ άβολα... έπρεπε να κρατάει τα φτερά για να τα στηρίζει καλύτερα» ήταν μερικά από τα σχόλια κάτω από το βίντεο.

Η ανησυχία για την Μπέλα Χαντίντ εντείνεται από το γεγονός ότι μόλις πριν έναν μήνα είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από το νοσοκομείο, όπου δεχόταν θεραπεία για τη νόσο Lyme. Στις εικόνες, το supermodel ήταν ξαπλωμένο σε νοσοκομειακό κρεβάτι.

Μάλιστα η μητέρα της είχε κάνει και μια πολύ συγκινητική ανάρτηση λέγοντας πως το παιδί της «παλεύει σιωπηλά», κάτι που, όπως είχε παραδεχτεί συχνά την κάνει να χάνει την ελπίδα της. Παρόλα αυτά δεν έκρυψε τον θαυμασμό της τονίζοντας τη δύναμη, τη γενναιότητα και την επιμονή που δείχνει η κόρη της απέναντι στον πόνο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει από το 2013, όταν διαγνώστηκε με τη νόσο.

Λίγες ημέρες μετά τη θεραπεία της, η Μπέλα Χαντίντ επανεμφανίστηκε ανανεωμένη και χαμογελαστή στους δρόμους του Παρισιού, δείχνοντας ότι έχει ανακτήσει μέρος της ενέργειάς της.

Δείτε το βίντεο: