Μπέλα Χαντίντ: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της για τη μάχη με τη νόσο Lyme- «Παλεύει σιωπηλά»

Η Μπέλα Χαντίντ δίνει μάχη με τη νόσο του Lyme εδώ και 12 χρόνια, με τη μητέρα της, Γιολάντα, να στέκεται συνεχώς στο πλευρό της. Με μια πολύ τρυφερή ανάρτηση στο Instagram με φωτογραφίες της κόρης της στο νοσοκομείο, εξομολογεί ότι μοιράστηκε τον πόνο της, βλέποντάς τη να «παλεύει σιωπηλά», κάτι που, όπως λέει, συχνά την κάνει να χάνει την ελπίδα της.

Η Γιολάντα Χαντίντ παραδέχθηκε ότι βλέποντας την κόρη της να «παλεύει» με τη νόσο αυτή «ραγίζει τον πυρήνα της ύπαρξής της». Την ίδια στιγμή, όμως, δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για το 28χρονο μοντέλο, τονίζοντας τη δύναμη, τη γενναιότητα και την επιμονή που δείχνει απέναντι στον πόνο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει από το 2013, όταν διαγνώστηκε με τη νόσο.

Η Γιολάντα Χαντίντ δήλωσε περήφανη για τη «μαχήτρια» κόρη της και υποσχέθηκε να βρίσκεται πάντα δίπλα της, εκφράζοντας την πίστη της ότι, παρά τις δοκιμασίες, θα συνεχίσουν μαζί να αγωνίζονται μέχρι να έρθουν καλύτερες μέρες.

«Ο δικός μου πόνος δεν συγκρίνεται με το να βλέπω το παιδί μου να υποφέρει»

Στη σχετική ανάρτησή της στο Instagram, η μητέρα της έγραψε: «Όπως καταλαβαίνετε, το να βλέπω την Μπέλα μου να παλεύει σιωπηλά έχει ραγίσει τον πυρήνα της ύπαρξής μου και με έχει βυθίσει στην πιο σκοτεινή απελπισία. Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νευρολογικής νόσου του Lyme είναι κάτι που δύσκολα μπορεί κανείς να εξηγήσει ή να κατανοήσει. Προσπαθώ να δίνω το παράδειγμα σε αυτό το ταξίδι μας με το Lyme, αλλά ο δικός μου πόνος δεν συγκρίνεται με το να βλέπω το παιδί μου να υποφέρει. Ύστερα από πολλά χρόνια σταμάτησα να μοιράζομαι την προσωπική μου ιστορία, γιατί χρειαζόμουν μια αλλαγή, χρόνο για να επικεντρωθώ στη δική μου θεραπεία αντί να απορροφώ τις απόψεις των άλλων για το ταξίδι μου. Ακόμα κι έτσι, παραμένω η ''σύμβουλος'' της υγείας μου και, έπειτα από δεκαπέντε χρόνια αναζητήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο, είμαι ακόμη αποφασισμένη να βρω μια θεραπεία που να είναι προσιτή σε όλους. Ελπίζω σύντομα να μπορέσω να μοιραστώ όσα έχουμε μάθει με εσάς και την κοινότητά μας για το Lyme, μόλις τα εργαστηριακά αποτελέσματα δείξουν τη νίκη μας».

Στη συνέχεια, σε μια φορτισμένη αφιέρωση στην κόρη της έγραψε: «Στη γλυκιά μου Μπελίτα: Είσαι ακούραστη και θαρραλέα. Κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να υποφέρει στο σώμα του από μια ανίατη χρόνια ασθένεια. Θαυμάζω το θάρρος σου και την προθυμία σου να συνεχίζεις να παλεύεις για την υγεία σου, παρά τα αποτυχημένα πρωτόκολλα και τις αμέτρητες αποτυχίες που έχεις αντιμετωπίσει. Δεν υπάρχουν λόγια αρκετά μεγάλα για να περιγράψουν το σκοτάδι, τον πόνο και την άγνωστη κόλαση που έχεις ζήσει από τη διάγνωσή σου το 2013. Δεν έζησες πραγματικά -έμαθες απλώς πώς να υπάρχεις μέσα στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου. Είμαι τόσο περήφανη για τη μαχήτρια που είσαι. Δεν είσαι μόνη. Σου υπόσχομαι πως θα είμαι στο πλευρό σου σε κάθε βήμα, όσος χρόνος και αν χρειαστεί. Πάλεψες και πέρασες έναν ακόμη μήνα θεραπείας και ξέρω πως ο Θεός είναι καλός, τα θαύματα συμβαίνουν κάθε μέρα. Προσεύχομαι για τη γρήγορη ανάρρωσή σου, αγάπη μου. Αυτή η ασθένεια μας γονάτισε, αλλά πάντα ξανασηκωνόμαστε. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για καλύτερες μέρες, μαζί. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, μαχήτριά μου».