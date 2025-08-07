Live το παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στην Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα

Η ώρα της ευρωπαϊκής πρόκλησης έφτασε για τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τον ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ρίχνεται στη μάχη της νέας σεζόν (2025-26), υποδεχόμενος την αυστριακή Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα, στο πρώτο παιχνίδι του γ’ προκριματικού γύρου του Europa League. Στόχος δεν είναι άλλος από το να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα playoffs, ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (14/7) στην Αυστρία.



