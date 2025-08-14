Αυτός είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Αυστρία με ξεκάθαρο στόχο την πρόκριση και τα κατάφερε, παίρνοντας μια σπουδαία νίκη 1-0 απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ. Το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με την ισοπαλία του πρώτου αγώνα, χάρισε στον «Δικέφαλο του Βορρά» το εισιτήριο για τα playoffs του Europa League.

Εκεί τον περιμένει η κροατική Ριέκα, που προκρίθηκε με δραματικό τρόπο απέναντι στη Σέλμπουρν, πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ στο φινάλε της δεύτερης αναμέτρησης και ολοκληρώνοντας μια μεγάλη ανατροπή.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 21 Αυγούστου στην Κροατία, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να «σφραγίσει» την παρουσία του στους ομίλους της διοργάνωσης.