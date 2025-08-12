ΠΑΟΚ: Θύμα διάρρηξης ο Τσάλοφ στη Χαλκιδική

Λίγες μέρες μετά τον πρώτο αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βόλσφσμπεργκ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA EUROPA LEAGUE, ο σέντερ φορ των «ασπρόμαυρων» Φέντορ Τσάλοφ που αγωνίστηκε για 70 λεπτά , αποφάσισε να επισκεφθεί την Χαλκιδική για να απολαύσει κάποιες στιγμές χαλάρωσης.

Συγκεκριμένα ο 27χρονος Ρώσος επέλεξε την παραλία «Μυκονιάτικα» της Νέας Καλλικράτειας αλλά όταν επέστρεψε εκεί που είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του είδε κάτι αρκετά δυσάρεστο για εκείνον, καθώς κάποιοι διαρρήκτες άρπαξαν μια τσάντα με 200 ευρώ και κάποια έγγραφα του ποδοσφαιριστή από το αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο σε ελεύθερο χώρο στάθμευσης.

Λίγα λεπτά αργότερα ο πρώην παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, μετέβη στο Αστυνομικό τμήμα Καλλικράτειας όπου κατήγγειλε το περιστατικό.