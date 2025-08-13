Σημαντικά προβλήματα για τη Σαχτάρ ενόψει Παναθηναϊκού - Αυτοί θα απουσιάσουν

Μετρώντας αντίστροφα για τη ρεβάνς της Πέμπτης στην Κρακοβία, ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μια αποδεκατισμένη (σε επίπεδο βασικών επιλογών) Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία θα στερηθεί τις υπηρεσίες τεσσάρων παικτών που λογίζονταν ως βασικοί στο αρχικό πλάνο του Αρντά Τουράν.

Ο Τούρκος τεχνικός, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του κρίσιμου αγώνα, παραδέχθηκε πως οι απουσίες είναι σοβαρές και επηρεάζουν τον σχεδιασμό της ομάδας του. Συγκεκριμένα, ο Τουράν δεν θα έχει στη διάθεσή του τους:

Κέβιν : Το μεγάλο αστέρι της Σαχτάρ, που δεν είχε ταξιδέψει ούτε στην Αθήνα για το πρώτο παιχνίδι, παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.

: Το μεγάλο αστέρι της Σαχτάρ, που δεν είχε ταξιδέψει ούτε στην Αθήνα για το πρώτο παιχνίδι, παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού. Εγκινάλντο : Τραυματίστηκε στη διάρκεια του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ και δεν κατάφερε να επανέλθει εγκαίρως.

: Τραυματίστηκε στη διάρκεια του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ και δεν κατάφερε να επανέλθει εγκαίρως. Πεδρίνιο : Υπέστη νέο τραυματισμό στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος και τέθηκε νοκ άουτ για τη ρεβάνς.

: Υπέστη νέο τραυματισμό στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος και τέθηκε νοκ άουτ για τη ρεβάνς. Σουντάκοβ: Δεν θα δώσει το «παρών» για προσωπικούς λόγους, καθώς βρίσκεται σε πένθος για την απώλεια του πατέρα του.

Οι απουσίες αυτές φέρνουν τον προπονητή της Σαχτάρ στη δύσκολη θέση να αναζητήσει λύσεις εκ των έσω, σε μια αναμέτρηση που κρίνει την ευρωπαϊκή συνέχεια των δύο ομάδων. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός καλείται να εκμεταλλευτεί τις συγκυρίες, να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του και να κλείσει θέση στα πλέι οφ του Europa League.