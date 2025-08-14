Live η μεγάλη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ στη Κρακοβία
Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό τον επαναληπτικό του Παναθηναϊκού κόντρα στη Σαχτάρ, για τον γ' προκριματικό γύρο του Europa League.
Η... μεγάλη ώρα για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη έφτασε. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τη Σαχτάρ στην Κρακοβία, έπειτα από το 0-0 του ΟΑΚΑ, με στόχο την πρόκριση στα playoffs του Europa League, που θα τους εξασφαλίσει μίνιμουμ την παρουσία τους στη League Phase του Conference League.
Ο Ρουί Βιτόρια, που δεν έχει στη διάθεση του τους Μπακασέτα και Τζούρισιτς, ξεκινά την αναμέτρηση με τους: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Πελίστρι, Τετέ, Σφιντέρσκι.
Από την άλλη, η «λαβωμένη» Σαχτάρ παρατάσσεται με τους: Ρίζνικ, Τομπίας, Μπόνταρ, Ματβιγιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Μάρλον, Σαντάνα, Μπονταρένκο, Οσερέτκο, Νιούερτον, Ελίας
