Live η μεγάλη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ στη Κρακοβία

Η... μεγάλη ώρα για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη έφτασε. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τη Σαχτάρ στην Κρακοβία, έπειτα από το 0-0 του ΟΑΚΑ, με στόχο την πρόκριση στα playoffs του Europa League, που θα τους εξασφαλίσει μίνιμουμ την παρουσία τους στη League Phase του Conference League.

Ο Ρουί Βιτόρια, που δεν έχει στη διάθεση του τους Μπακασέτα και Τζούρισιτς, ξεκινά την αναμέτρηση με τους: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Πελίστρι, Τετέ, Σφιντέρσκι.

Από την άλλη, η «λαβωμένη» Σαχτάρ παρατάσσεται με τους: Ρίζνικ, Τομπίας, Μπόνταρ, Ματβιγιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Μάρλον, Σαντάνα, Μπονταρένκο, Οσερέτκο, Νιούερτον, Ελίας

