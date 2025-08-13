Βιτόρια: «Στόχος μας να κυριαρχούμε στο γήπεδο» - Το μήνυμα του Κυριακόπουλου για τις φωτιές

Στην Κρακοβία βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης (13/8) η αποστολή του Παναθηναϊκού, ενόψει της αυριανής (14/8, 21:00) κρίσιμης ρεβάνς απέναντι στη Σαχτάρ για τον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, στάθηκε στην αγωνιστική συνέπεια που δείχνει η ομάδα του μέχρι τώρα, τονίζοντας ότι το πλάνο δεν αλλάζει, παρά τις απουσίες. «Κάθε απουσία είναι μια ευκαιρία για έναν άλλο παίκτη να δείξει τι μπορεί να προσφέρει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο πλευρό του προπονητή του, στη συνέντευξη Τύπου, βρέθηκε και ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία που επικρατεί στο «πράσινο» στρατόπεδο για την πρόκριση. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να στείλει μήνυμα συμπαράστασης στους πολίτες που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας πως η Πολιτεία πρέπει να βρει λύση σε αυτά τα φαινόμενα.

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος / Eurokinissi

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Βιτόρια

«Χαίρομαι να βλέπω ομάδες που έχουν ξεκάθαρο μοντέλο παιχνιδιού και φιλοσοφία σαν την δική μας. Θέλουμε να παίξουμε ένα επιθετικό ποδόσφαιρο ανεξαρτήτως την δυναμικότητα του αντιπάλου. Είναι κάποιες φορές βέβαια που ο αντίπαλος σε περιορίζει.



Για την δυναμικότητα του αντιπάλου έχω πει πολλές φορές πως είναι ίσως η καλύτερη ομάδα της φάσης αυτή. Αυτό δεν μας φοβίζει, αλλά μας δίνει ώθηση και κίνητρο. Έχουμε ήδη αναλύσει τον αγώνα. Έχουμε κάποια πράγματα που θέλουμε να διορθώσουμε και πιστεύουμε πως αύριο θα τα πάμε ακόμα καλύτερα».



Για τις απουσίες: «Όλοι οι προπονητές θα θέλαμε σε κάθε ματς να έχουν όλους τους παίκτες τους διαθέσιμους, γι' αυτό και τα ρόστερ είναι τόσο μεγάλα. Δεν είμαστε εδώ για να κλάψουμε για τις απουσίες που έχουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με τους παίκτες που έχουμε στην διάθεσή μας. Από την στιγμή που δεν μπορεί να παίξει ένας παίκτης, μπορεί να είναι μία ευκαιρία για έναν άλλον».



Για την κατάσταση του Ιωαννίδη και την χρησιμοποίηση του Μαξίμοβιτς στο «10»: «Όσον αφορά τον Ιωαννίδη, έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό κι έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις εδώ και λίγες μέρες. Δεν θα σας πω ποιοι παίκτες θα ξεκινήσουν αύριο, θα το πω πρώτα σε κείνους. Αν δεν βρεθεί κάποιος παίκτης στην ενδεκάδα ωστόσο δεν σημαίνει κάτι, πολλοί παίκτες έρχονται από τον πάγκο, δίνουν τις λύσεις και γίνονται σημαντικοί. Κάθε παίκτης πρέπει να είναι έτοιμος να αγωνιστεί όσο χρόνο του ζητηθεί.



Θεωρώ πως εμείς φτιάχνουμε μια ομάδα που θα κυριαρχεί στα ματς και θα έχει ρόλο πρωτοβουλίας στα ματς αυτά. Θέλουμε πολύ να έχουμε την κατοχή, να δημιουργούμε και να πετύχουμε γκολ. Για να φτιάξουμε μία καλή ομάδα θα πρέπει να είσαι δυνατός και στις τέσσερις φάσεις του παιχνιδιού. Εμείς θέλουμε να κυριαρχούμε στο γήπεδο. Όμως αυτό εξαρτάται και από την απόδοση και την δυναμικότητά του. Πολλές φορές εκείνος μπορεί να μην σου επιτρέψει να έχεις την κατοχή. Τότε εσύ θα πρέπει να ελέγξεις το ματς μέσω της αμυντικής οργάνωσής σου, να αμύνεσαι καλά και να βγαίνεις στην αντεπίθεση. Στο πρώτο ματς τους αντιμετωπίσαμε πολύ καλά, τους εξουδετερώσαμε, είχαν ελάχιστες καλές στιγμές ενώ εμείς δημιουργήσαμε φάσεις. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και αύριο. Ξέρουμε πως θα υπάρξουν στιγμές που θα αμυνθούμε είτε στο δικό μας τρίτο είτε στο μεσαίο είτε να πιέσουμε ψηλά και να κλέψουμε. Εγώ θέλω να φτιάχνω μία ομάδα που θα κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο».



Για το αν ταιριάζει η Σαχτάρ στον Παναθηναϊκό: «Δεν έχω πρόβλημα να παραδεχθώ πως η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι μία πολύ καλή ομάδα με ποιοτικούς παίκτες και λειτουργίες. Θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια της κοντά στην περιοχή του αντιπάλου και να δημιουργεί, όπως κι εμείς. Θεωρώ πως ο αντίπαλος αύριο θα παίξει με τον ίδιο τρόπο με το πρώτο ματς. Εμείς πρέπει να τον δυσκολέψουμε όταν έχει την μπάλα, να μην του επιτρέψουμε να την κυκλοφορεί και να κλέψουμε μπάλες. Αντίθετα όταν την έχουμε εμείς θα πρέπει να αποφεύγουμε τα λάθη και να προσπαθούμε να επιτεθούμε».

Η τοποθέτηση του Κυριακόπουλου

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να πάρει την πρόκριση, αλλά και για τις φωτιές στην Πάτρα, μιας και είναι από εκεί: «Σίγουρα παίζουμε με μία πολύ μεγάλη ομάδα που σεβόμαστε. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση και πιστεύουμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα συμπαράστασης στους δικούς μου ανθρώπους, αλλά όλους στην Πάτρα που δοκιμάζονται από τις φωτιές, αλλά και σε κείνους που δοκιμάζονται στις υπόλοιπες πόλεις. Επιτέλους να βρει μία λύση το κράτος για να μην αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα»



Για την καλή εμφάνιση του πρώτου αγώνα :«Η ομάδα έδειξε πολύ καλά δείγματα στο πρώτο παιχνίδι. Τα πήγαμε καλά αμυντικά, είχαμε τις ευκαιρίες να κάνουμε γκολ. Ήταν το μοναδικό πράγμα που μας έλλειψε όπως και στα ματς με την Ρέιντζερς. Ελπίζω αύριο να καταφέρουμε να σκοράρουμε και να πάρουμε την πρόκριση».